Bruno Mars encerra turnê brasileira nesta terça-feira (5); relembre os melhores momentos do cantor

Após mais de um mês no Brasil, Bruno Mars se despede do país nesta terça-feira (5) em um último show no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Com uma série de 15 apresentações, incluindo uma beneficente, o cantor encantou o público brasileiro e viveu momentos icônicos durante a passagem.

Ele desembarcou dia 30 de setembro em São Paulo, chegou a viajar para o México para um show após passar no Rio, mas logo voltou ao Brasil.

Durante a turnê, o cantor, carinhosamente chamado de “Bruninho” pelos fãs, se esforçou para interagir com o público, aprendendo algumas frases em português e participando de diversas atividades culturais. Confira os melhores momentos de Bruno Mars no Brasil:

Participações especiais nos shows

Em São Paulo, Bruno Mars surpreendeu ao trazer artistas da música brasileira para o palco. Thiaguinho foi um dos convidados, e juntos eles apresentaram o clássico “Cheia de Manias”, do grupo Raça Negra.

Em outra ocasião, o cantor americano convidou a dupla Chitãozinho & Xororó para cantar “Evidências”, um dos maiores sucessos sertanejos do país. A plateia reagiu com entusiasmo, e o momento se tornou um dos mais comentados da turnê.

Aniversário com toque brasileiro

Bruno celebrou seu aniversário de 39 anos em grande estilo em São Paulo. No show do dia 8 de outubro, o público cantou “Parabéns pra Você” em português, e o cantor não escondeu a alegria, chegando a brincar: “É meu aniversário!”.

A comemoração começou na noite anterior, quando ele foi surpreendido com um bolo personalizado no bar do hotel Rosewood, que exibia uma imagem do famoso vídeo que o artista fez em homenagem ao Brasil. Bruninho vestiu um boné com a bandeira brasileira e agradeceu o carinho dos fãs.

Lançamento de single

Durante a passagem pelo Rio de Janeiro, Bruno Mars e Rosé, do grupo Blackpink, lançaram juntos o single “APT.”, que acumulou milhões de visualizações no YouTube. A cantora também veio ao Brasil para divulgar a música.

A dupla aproveitou a ocasião para interagir com os fãs cariocas e foi vista na janela do hotel dançando e acenando para o público. A colaboração entre os artistas se tornou um sucesso instantâneo, com a canção atingindo popularidade nas plataformas de streaming.

Jogo no Maracanã

Outro momento marcante foi quando Bruno Mars surpreendeu ao assistir ao clássico Flamengo x Fluminense, no Maracanã, ao lado de Rosé. Os dois aproveitaram o espetáculo, tiraram fotos e curtiram a cerveja local enquanto admiravam a energia das torcidas.

Embora o cantor estivesse neutro, Jimmy King, seu companheiro de palco, apareceu com a camisa do Flamengo e vibrou durante o jogo. A visita ao estádio foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, e os registros da presença do cantor e da cantora de K-pop deram o que falar entre os fãs.

Show com bordões em português

Ao longo dos shows, Bruno Mars mostrou que adotou o apelido “Bruninho”, dado por fãs em suas passagens anteriores pelo país. Ele arrancou risadas do público ao utilizar expressões como “gatinha”, “gostosa” e até soltou um “eu quero você, gatinha gostosa” durante a performance de “Calling All My Lovelies”.

Segurando um telefone, o cantor fez piada com uma suposta ligação que acaba caindo na caixa postal, arrancando gargalhadas da plateia. Em tom descontraído, ele ainda soltou um palavrão em português e, durante a música “Perm”, cantou: “Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão”. Em meio às apresentações, Bruno também não deixou de perguntar onde estavam “as solteiras” e se declarou “facinho” ao público feminino.

Confusão com mosquitos no palco

Em Brasília, o cantor protagonizou um momento inusitado ao subir no palco com uma raquete elétrica para espantar mosquitos. Na apresentação anterior, um inseto quase entrou em sua boca enquanto ele cantava, o que o fez interromper a música “Billionaire” em meio a risos.

Para a segunda noite na capital federal, ele chegou preparado e brincou com a plateia: “Hoje não, Brasília. Hoje não!”. O gesto descontraído divertiu os fãs e rendeu muitas risadas.

Passeio por bares e botecos

Além dos palcos, Bruno Mars aproveitou para conhecer a vida noturna do Brasil. Antes de sua primeira apresentação, ele foi visto em um bar na Vila Madalena, em São Paulo, vestindo calça azul, casaco preto, boné verde e chinelos.

Já em Belo Horizonte, no último domingo, o cantor surpreendeu ao aparecer em um bar no bairro de Lourdes. Em vídeos que circularam nas redes sociais, ele cumprimenta os clientes e é aplaudido ao sair. Segundo o gerente do estabelecimento, Bruno degustou comidas mineiras, como torresmo, feijão-tropeiro e queijo coalho com melaço de limão capeta, acompanhado de uma cerveja.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)