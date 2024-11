Bruno Mars curte noite em bar mineiro e surpreende fãs

O cantor Bruno Mars se encaminha para o último show no Brasil e aproveitou para curtir a noite em um bar mineiro. O artista está em Belo Horizonte (MG), onde se apresenta no próximo dia 5. Mars surpreendeu os fãs ao aparecer em um estabelecimento no bairro de Lourdes, onde parou para experimentar a comida local.

Em um vídeo que circula nas redes sociais na madrugada deste domingo (3), Bruno surge cumprimentando as pessoas do bar e deixando o local logo em seguida, com muitos gritos e aplausos dos fãs. "Ele comeu torresmo, feijão-tropeiro, queijo coalho com melaço de limão capeta e pediu cerveja", contou o gerente do local.

Bruno no Brasil

O intérprete de "Treasure" retorna ao Brasil após a sua participação no festival The Town, em setembro do ano passado. O norte-americano encerra sua passagem pelo país na próxima semana após 13 shows.

Em quase um mês no Brasil, Bruno já se apresentou em Curitiba (PR), Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília (DF) e já foi clicado em vários estabelecimentos, quando aproveitava para conhecer as comidas e bebidas locais.