VÍDEO: Após quase engolir mosquito, Bruno Mars aparece com raquete elétrica durante show

O cantor Bruno Mars surpreendeu os fãs em sua segunda apresentação no Estádio BRB Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (27), ao subir ao palco com um item inusitado: uma raquete elétrica para matar mosquitos. Após ter enfrentado um "convidado" indesejado no show anterior, quando quase engoliu um inseto enquanto cantava, o artista decidiu se preparar melhor para o 'combate'.

Ao entrar no palco segurando a raquete, Bruno Mars brincou: "Vou manter isso por perto. Hoje não, Brasília. Hoje não!". O canto também comentou: “Não sei se vocês conseguem ver, mas tem insetos por toda parte no palco”, arrancando risadas do público.

Durante a apresentação de sábado, ele interrompeu a música "Billionare" após um mosquito passar bem próximo à sua boca, fazendo o cantor rir e se divertir com a situação.

VEJA MAIS

A reação de Bruninho, como é carinhosamente chamado pelos brasileiros, rapidamente viralizou, com memes que sugeriam que ele levasse uma raquete elétrica para o show seguinte — sugestão que o cantor levou a sério.

Ainda em turnê pelo Brasil, Bruno Mars fará apresentações em Curitiba e Belo Horizonte nos dias 31 de outubro, 1º e 5 de novembro, respectivamente. O episódio com o mosquito e a raquete já se tornou um dos momentos mais lembrados da passagem do astro pelo país. Confira a reação da web:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)