Perrie Edwards e filho conquistam web com fantasias de Lady Gaga e Bruno Mars para o Halloween

A ex-integrante do Little Mix, Perrie Edwards, encantou a web ao mostrar a produção para o Halloween deste ano. A cantora e o filho, Axel, acumularam elogios com suas fantasias de Lady Gaga e Bruno Mars, inspirados no clipe da música "Die With a Smile", lançado em agosto.

Perrie publicou um carrossel no feed do Instagram. Nas fotos, ela fez comparações da sua produção e do pequeno Axel com a versão original do clipe. “Feliz Halloween de Lady Gaga e Bruno Mars”, escreveu. Veja:

A fantasia para um dos dias mais aguardados nos EUA recebeu vários elogios. Nos comentários, os fãs parabenizaram a artista pela criatividade. “Você nunca decepciona. Estou obcecado e o bigodinho do Axel está me 'matando'”, brincou um.