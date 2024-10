Halloween: shopping na Grande Belém promove caça aos doces e concurso de fantasia Pet

Caça aos doces e concurso de fantasia são atrações para comemorar o Halloween (Dia das Bruxas), no próximo domingo, 03/11, a partir das 16h, em um shopping localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Qualquer visitante poderá participar da busca pelas guloseimas, enquanto que no desfile e concurso de fantasias participam apenas membros do Clube dos Dachshund Belém - associação de tutores de cães da raça dachshund.

A Caça aos Doces, em parceria com uma empresa de marca de chocolate brasileira, será realizada na praça de alimentação do shopping, no piso L3, durante a qual os visitantes poderão procurar por doces espalhados pelo ambiente.

Para a criançada terá a tradicional brincadeira de “Caça aos Doces” (Divulgação/ SMA)

“Queremos proporcionar um Halloween inesquecível para nossos visitantes, repleto de momentos lúdicos e de muita interação. Um dia totalmente diferenciado e temático”, ressalta Juliana Trindade, gerente de marketing do Shopping Metrópole Ananindeua.

Halloween Pet

Para os pets e seus tutores, o shopping promove o 'Halloween dos Dachs', uma programação exclusiva para os membros do Clube dos Dachshund Belém. O evento contará com desfile dos cães da raça dachshund, que vão concorrer pela fantasia mais horripilante e criativa. O concurso tem premiações até o 10º lugar, além de sorteio de brindes, guloseimas especiais, e outros.

Desfile de fantasias para os pets promete animar o público (Divulgação/ SMA)

Cerca de 31 dachshunds participarão do evento que ocorrerá no espaço Clubinho Metrópole, no mesmo andar da Praça de Alimentação, no piso L3, a partir das 16h. “Estamos super ansiosos com as novidades dos temas das fantasias desse ano , os membros são muito ativos e engajados, levam super a sério o nosso super concurso Hallowen. Tem membros que mandam buscar a fantasia pet fora do Brasil. Os ateliês e boutiques Pets daqui estão a todo vapor para entregar a melhor fantasia para esse tão esperado momento”, destaca Carla Furtado, administradora do Clube dos Dachs.

Serviço:

Haloween - caça aos doces e concurso de fantasia Pet

Data: 3/11

Horário: 16h

Local: Shopping Metrópole Ananindeua, Rodovia BR 316, nº 4.500, Km 04 - Coqueiro, Ananindeua