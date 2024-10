Assembleia Paraense promete Halloween infantil de arrepiar; saiba como participar

A garotada pode preparar a sua fantasia porque o Halloween infantil da Assembleia Paraense está chegando. Nesta sexta-feira (1º), o Deck 360° (Sede Campestre), a partir das 19h, se transformará em um ambiente aterrorizante, porém, com diversas brincadeiras divertidas, bastante guloseimas e personagens caracterizados. A programação é gratuita para os associados.

Às 19h, o Tio Tutuco, fará a animação com personagens caracterizados, brincadeiras “Doces ou Travessuras”, brinquedos infláveis, brinquedos eletrônicos, brindes, Big Jump, Alvo Legal, Plataforma 360°, barraca “Caldeirão das Bruxas” e Camarim Fashion. Também às 19h, mas na Boate Aquarius, acontecerá a Visitação na Mansão do Terror, até às 22h30. Às 20h, os Pocket Shows “O Mundo de Jack, “A Múmia Colorida”, “Dance Zumbi” e “A Freira Valac” farão a diversão do público infantil até às 20h30, quando inicia o show da banda musical e a atração do Robô.

Além dessas atrações, no Espaço Vip, a Assembleia Paraense realizará o Halloteen, a partir das 20h, destinada a adolescentes de 13 a 17 anos. A programação livre para os associados, promete “assombrar” a galera, com muita diversão e muito embalo musical.

Às 20h o DJ Dan Miller inicia a festa com personagens caracterizados, com o Camarim do Terror e o Túnel de Led. Às 21h30 o Robô de Led continua fazendo a diversão da garotada, porém, com o Trio X Futurista. O encerramento da programação fica por conta do DJ Dan Miller que retorna às 23h e permanece até 00h.

A compra de convites pode ser feita somente por sócios proprietários, que podem emitir até dois convites pelo site, pelo aplicativo ou com a assistente virtual, Ana Paula. Os convidados a partir de 12 anos precisarão, obrigatoriamente, de convite para acessar o clube.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)