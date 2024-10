Belém celebra o Halloween com festas temáticas e concurso de fantasias; veja programação

O Dia das Bruxas em Belém será celebrado com uma série de eventos que prometem animar e assustar o público. A capital paraense terá programações para todas as idades, desde festas para adultos até atividades para crianças e adolescentes. O Studio Pub promoverá na quinta-feira (31/10) uma festa com decoração temática, concurso de fantasia e show da banda cover Jungle Roses, que tocará clássicos de Bon Jovi e Guns N' Roses. O evento terá início às 20h30 e será exclusivo para maiores de 18 anos, com ingressos disponíveis no site Sympla.

No mesmo dia, o Cortejo Visagento chega à sua 6ª edição, organizado pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB). Com concentração em frente ao Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, o cortejo inicia às 18h e seguirá pela Rua Paes de Souza, Rua Caraparu e Travessa Liberdade de Castro, finalizando na Praça Benedito Monteiro. Entre a programação está contação de histórias, concurso de fantasia e é aberto para quem quiser participar.

O evento tem concentração às 18h no Cemitério Santa Izabel e sai em direção ao Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB), no bairro do Guamá (Reprodução / Espaço Cultural Nossa Biblioteca)

O Café com Arte, localizado no bairro de Nazaré, vai realizar sua famosa festa de Halloween na sexta-feira (1º/11), das 17h às 5h. O evento terá apresentações dos DJs Roberto Figueiredo, Flávio Lima, Fernando Souza, GVSTAVO e Jonh Camelo, além da banda de metal alternativo Crash Velvet, decoração especial, drinks temáticos, concurso de fantasia e duas pistas em quatro ambientes. Ingressos estão disponíveis no site Sympla, e as melhores fantasias serão premiadas.

Roberto Figueiredo, um dos idealizadores da festa do Café com Arte, destacou a importância do concurso de fantasias, que atrai muitos dos participantes. “Tem gente que chega uma hora antes para poder se produzir, ou já vem um pouco produzido, ou dá só retocar para participar do concurso. É uma das partes que eu mais gosto da festa, de ver quantas pessoas se empenham”, comentou o DJ.

DJ Roberto Figueiredo (Arquivo pessoal)

Com uma seleção musical planejada para animar o público, Roberto prometeu um repertório variado com músicas dos anos 80, indie, electro rock e até house, mantendo o estilo que o público espera. “Já são 20 anos fazendo isso, e a galera espera muito esse set, dessa mistura que eu faço”, contou, dizendo que fica animado com a expectativa dos frequentadores pela festa.

Além da música, a festa também contará com um drink especial, o ‘Matita Pereira’, criado exclusivamente para a ocasião, trazendo ingredientes regionais. “Esse ano, os 200 primeiros que chegarem vão ganhar esse shot, um drink temático que sempre preparamos e que a galera espera muito”, disse Roberto.

A ambientação da festa também é cuidadosamente preparada para garantir a imersão dos visitantes. “A gente começou a decorar na semana passada. A casa é muito grande, então a gente precisa de pelo menos uma semana para transformar o espaço dentro do tema. Não é só uma decoração simples, queremos que o público se sinta realmente dentro de uma festa de Halloween”, explicou o DJ.

Outro destaque é o Café com Arte, que promove na sexta-feira uma festa que vai das 17h às 5h, trazendo DJs, decoração especial e um concurso de fantasias (Divulgação/ Café com Arte)

Na véspera do feriado, a casa noturna Açaí Biruta, no bairro da Cidade Velha, realizará uma festa temática a partir das 21h30, com shows da banda de pagode Nosso Tom e a aparelhagem Carabao. A festa inclui concurso de fantasias e isenta a entrada para quem chegar fantasiado até 23h30.

Grupo de pagode Nosso Tom (Rafael Portal)

No sábado (2/11), o Studio Pub fará outra festa de Halloween, com início às 19h, também com concurso de fantasias. O evento contará com a discotecagem do DJ Junior Soares e shows de bandas covers de Linkin Park, System of a Down e Slipknot. Ingressos custam R$ 30 para quem estiver fantasiado e R$ 40 para os demais. A festa é exclusiva para maiores de 18 anos, com premiações para as três melhores fantasias, incluindo entradas gratuitas e happy hour ao longo do ano.

Para as crianças, a Assembleia Paraense preparou um Halloween especial na sexta-feira (1º/11), no Deck 360º da Sede Campestre, no bairro de São Brás, com início às 19h. A programação inclui personagens caracterizados, brinquedos infláveis e camarim infantil. Já para os adolescentes, a festa “Halloteen” começa às 20h no Espaço Vip, com DJ, túnel de LED e Robô de LED Trio x Futuristas. O evento é destinado aos sócios e convidados.