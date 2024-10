Veja filmes nacionais para aproveitar o Dia das Bruxas e fugir dos clichês de Halloween

O Halloween está chegando, e com ele surge a vontade de curtir filmes que nos colocam na atmosfera sombria da data. Mas que tal valorizar o cinema nacional neste Dia das Bruxas? Separamos três filmes brasileiros que exploram o suspense, o terror e o mistério, com histórias intrigantes e direções impecáveis. Entre eles estão "As Boas Maneiras" (2017), com influência de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, e outras produções que prometem arrepiar até os mais corajosos.

1) O Lobo Atrás da Porta (2013)

Uma criança é sequestrada e seus pais, Bernardo (Milhem Cortaz) e Sylvia (Fabíula Nascimento), decidem ir até a delegacia. O delegado (Juliano Cazarré) resolve interrogá-los separadamente e descobre que Bernardo tinha uma amante, Rosa (Leandra Leal), que também é levada ao local para averiguações. A partir de depoimentos do trio, o delegado descobre uma rede de mentiras, amor, vingança e ciúmes.

O filme é bastante premiado e tem como diretor Fernando Coimbra, além de estar disponível para compra/aluguel no YouTube.

2) As Boas Maneiras (2017)

Ana (Marjorie Estiano), uma mulher rica e misteriosa, contrata a enfermeira Clara (Isabél Zuaa) para ser a babá de seu filho que ainda não nasceu. Quando a lua cheia traz o nascimento da criança, Clara assume a missão de cuidar do bebê e protegê-lo de outras pessoas.

A direção do filme é por conta de Juliana Rojas e Marco Dutra. O filme está disponível na Netflix

3) Morto Não Fala (2018)

Stênio (Daniel Oliveira) é plantonista noturno no necrotério de uma grande e violenta cidade. Em suas madrugadas de trabalho, ele nunca está só, já que possui um dom paranormal de comunicação com os mortos. Quando as confidências que ouve do além revelam segredos de sua própria vida, Stênio desencadeia uma maldição que traz perigo e morte para perto de si e de sua família.

O diretor deste filme é Dennison Ramalho e está disponível para compra/aluguel no Google Play Filmes e Apple TV.

(*Rafael Lédo, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)