8 filmes de terror para entrar no clima de Halloween sem sair de casa

Prepare a pipoca e escolha o seu filme favorito para celebrar o Halloween de forma segura e aconchegante. Separamos uma lista com oito produções aterrorizantes, que vão desde sucessos de Hollywood até o perturbador cinema dinamarquês. Esses filmes são perfeitos para assistir no conforto do seu lar, sem precisar sair em busca de doces ou enfrentar sustos reais nas ruas.

1) Noites Brutais (2022)

Uma jovem (Georgina Campbell) descobre que a casa que alugou já está ocupada por um estranho (Bill Skarsgård). Contra seu melhor julgamento, ela decide passar a noite, mas logo percebe que há muito mais a temer do que apenas um hóspede inesperado.

O filme conta com direção de Zach Cregger e está disponível na Netflix.

2) Hereditário (2018)

Após a morte da avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie (Milly Shapiro), por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

A direção do filme é de Ari Aster e está disponível na Netflix

3) Sorria (2022)

Após um paciente cometer um suicídio brutal em sua frente, a psiquiatra Rose (Sosie Bacon) é perseguida por uma entidade maligna que muda de forma. Enquanto tenta escapar desse pesadelo, Rose também precisa enfrentar seu passado conturbado para sobreviver.

A direção do filme fica por conta de Parker Finn e está disponível para compra/aluguel na Google Play Filmes, Amazon Prime e Apple TV, além de contar com uma continuação que está nos cinemas.

4) Speak No Evil (2022)

Em férias na Toscana, uma família dinamarquesa se torna instantaneamente amiga de uma família neerlandesa. Meses depois, o casal dinamarquês recebe um convite inesperado. Não demora muito para que a alegria do reencontro vire diversos mal-entendidos.

A direção deste filme dinamarquês é de Christian Tafdrup e está disponível na Amazon Prime.

5) Invocação do Mal (2013)

O filme conta a história verdadeira e horripilante de Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) que são chamados para ajudar uma família aterrorizada por uma presença maligna em uma fazenda afastada.

O filme é dirigido por James Wan e está disponível na Max.

6) A Entidade (2012)

Um autor (Ethan Hawke) de romances criminais com problemas para encontrar inspiração para escrever se muda com sua família para uma casa com um passado sombrio na esperança de encontrar inspiração. No entanto, após descobrir um conjunto de fitas de vídeo na casa, fica evidente em perigo.

A direção do filme é por conta de Scott Derrickson e está disponível na Amazon Prime

7) O Homem nas Trevas (2016)

Rocky (Jane Levy), Alex (Dylan Minnette) e Money (Daniel Zovatto) são ladrões que ganham dinheiro invadindo casas de pessoas ricas em Detroit. Money fica sabendo sobre um veterano de guerra cego (Stephen Lang) que ganhou muito dinheiro pela morte de sua única filha. Pensando ser um alvo fácil, o trio invade a casa isolada do homem em uma vizinhança abandonada. Após se verem presos lá dentro, os jovens invasores têm que lutar por suas vidas ao descobrirem que a vítima não é nada inofensiva.

O filme é dirigido por Fede Alvarez e está disponível na Amazon Prime

8) Hush - A Morte Ouve (2016)

A escritora Maddie Toung (Kate Siegel) vive uma vida isolada desde que perdeu a audição quando era adolescente, se colocando num mundo de total silêncio. Quando um rosto mascarado de um assassino psicótico aparece em sua janela, Maddie precisa lutar para sobreviver.

A direção é de Mike Flanagan e está disponível para compra/aluguel no Google Play Filmes.

(*Rafael Lédo, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)