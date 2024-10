Clássicos do terror: 8 filmes imperdíveis para um Halloween assustador

Neste Halloween, entre no clima de arrepiar os cabelos com uma seleção de 8 filmes de terror clássicos que marcaram o gênero e são aclamados por críticos e fãs ao redor do mundo. De obras icônicas como "O Iluminado" e "O Exorcista" a joias internacionais como "O Segredo dos Seus Olhos", a lista traz o melhor do cinema de horror para você aproveitar sem sair de casa. Prepare-se para momentos de tensão e sustos inesquecíveis!

VEJA MAIS

1) O Iluminado (1980)

Jack Torrance (Jack Nicholson) se torna caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, na esperança de curar seu bloqueio de escritos. Ele se instala com a esposa Wendy (Shelley Duvall) e o filho Danny (Danny Lloyd), que é atormentado por premonições. Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam mais perturbadoras. O escritor descobre os segredos sombrios do hotel e começa a se transformar em um maníaco homicida, aterrorizando a própria família.

O filme é uma adaptação do diretor Stanley Kubrick da obra de Stephen King. Ainda que o filme seja considerado um dos principais clássicos, ele não concorreu a nenhum prêmio no Oscar. Está disponível na Max.

2) O Exorcista (1973)

Quando Regan MacNeil (Linda Blair), uma menina de 12 anos, é possuída por um espírito maléfico, sua mãe (Ellen Burstyn), uma atriz famosa, pede ajuda a dois padres, Damien Karras (Jason Miller) e Lankester Merrin (Max von Sydow).

A direção é de William Friedkin e foi baseado no livro homônimo do roteirista do próprio filme, William Peter Blatty. O filme está disponível na Max.

3) Hora do Pesadelo (1984)

Nancy Thompson (Heather Langenkamp) e suas amigas têm pesadelos horríveis e são assombradas durante o sono por um demônio impiedoso, Freddy Krueger (Robert Englund), que compartilham.

O filme conta com a direção e roteiro de Wes Craven e está disponível na Max.

4) Psicose (1960)

Marion Crane (Janet Leigh) é uma secretária que rouba 40 mil dólares da imobiliária em que trabalha para se casar e começar uma nova vida. Durante a fuga de carro, ela enfrenta uma forte tempestade, erra o caminho e chega em um velho hotel. O estabelecimento é administrado por um sujeito atencioso chamado Norman Bates (Anthony Perkins), que nutre um forte respeito e temor por sua mãe. Marion decide passar a noite no local, sem saber o perigo que a cerca.

O filme dirigido por Alfred Hitchcock é considerado um dos melhores do gênero e está disponível no Telecine, no Prime Video e na Apple TV.

5) O Segredo dos seus Olhos (2009)

Benjamín (Ricardo Darín) se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é um caso real de estupro e assassinato de uma jovem (Carla Quevedo). Em sua jornada, o aposentado conhece o marido da vítima (Pablo Rago) e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

A direção é de Juan José Campanella e o filme ganhou o Oscar, na categoria de Melhor Filme Internacional, em 2010, e está disponível na Disney+ e no Prime Video.

6) Pânico (1996)

À solta em uma cidade, um assassino mascarado persegue um grupo de jovens e traz à tona lembranças de um passado sombrio. Assista o quanto quiser. Mestre do terror e diretor da franquia Pânico, Wes Craven foi o produtor executivo desta série.

O filme está disponível na Netflix.

7) O Silêncio dos Inocentes (1991)

A jovem e talentosa agente do FBI Clarice Starling (Jodie Foster) recebe ajuda do encarcerado Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), um psiquiatra brilhante e também um psicopata violento e canibal, para tentar encontrar um assassino em série conhecido como Buffalo Bill.

O filme de Jonathan Demme ganhou em cinco categorias do Oscar: Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Diretor e Melhor Filme. A obra está disponível no Prime Video

8) It - Uma Obra Prima do Medo (1990)

Podemos estar falando de qualquer coisa. Um horripilante monstro que não quer ficar na tela do cinema. Algo sinistro a espreita no porão. Não importa qual é o seu maior medo, ninguém o conhece melhor que Stephen King. Baseado em King of Horror, bestseller em 1986, o filme é uma agitada e chocante jornada até o medo de cada pessoa. Uma força maligna numa pequena cidade de New England toma a forma de um palhaço, mas ele não está fazendo palhaçadas. Em vez disso, ele aterroriza jovens e faz com que alguns conheçam seus destinos finais, até que algumas crianças o enfrentam. 30 anos depois, ele reaparece, ainda mais malvado, furioso e mortal. Os amigos se reúnem para enfrentá-lo novamente.

A direção é de Tomy Lee Wallace e conta com um remake em 2017, mas a versão original possui relevância no cenário do terror. O filme está disponível no Prime Video.

(*Rafael Lédo, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)