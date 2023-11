Esqueleto gigante formado por milhares de drones surge em Dubai e impressiona turistas; vídeo

Moradores e turistas que estavam no centro de Dubai, nos Emirados Árabes, na noite desta terça-feira (31), foram surpreendidos por esqueleto gigante ao lado do Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo, com 828 metros de altura,

A estrutura móvel é formado por milhares de drones e foi criada em alusão ao Dia das Bruxas (Halloween).

Os drones sincronizados criaram a ilusão do gigantesco vagando ao lado de um dos principais pontos turísticos de Dubai, de forma misteriosa e assustadora.