'Dubai Brasileira': Kitnet é vendida por R$ 1,6 milhão e repercute na web; vídeo

Uma kitnet viralizou nas redes sociais desta, desde a última segunda-feira (21), após o preço do anúncio de venda. De acordo os proprietários, ela está cotada em R$ 1,6 milhão. O imóvel fica na avenida Atlântica, à beira-mar, em Balneário Camboriú (SC) e tem um tamanho de 33 metros quadrados. Apesar do alto valor, a pequena residência tem 50 anos, ocupa o quarto andar de um edifício, sem elevador e garagem.

O valor do loft faz parte de uma cotação local, que tem o metrô quadrado mais caro do Brasil, no local conhecido como o "Dubai Brasileiro". A infraestrutura inclui uma cozinha compacta, um banheiro sem box, sala de estar, um quarto e a única divisória presente é no banheiro. A visão privilegiada da praia é acessível pelo corredor externo, partilhada com outras unidades residenciais, proporcionando uma espécie de varanda lateral comunitária.

De acordo com o Índice FipeZap referente a julho, o metrô quadrado em Balneário Camboriú atinge o valor de R$ 12,3 mil. Isso representa um aumento de 20,68% em relação a 2022, quando custou R$ 10,2 mil. O alto valor repercutiu nas redes sociais.

VEJA MAIS

A imobiliária Tátyla Carvalho afirma que diversos fatores concorrem para agregar valor a uma propriedade. “Em algumas áreas, quanto menor o imóvel, maior seu valor, dependendo da localização. É essencial considerar se o condomínio oferece serviços e eventos, ou se a região atrai turistas para localização diária”, declara.

No entanto, ela enfatiza que o valor atribuído ao imóvel catarinense é exagerado. "O que está sendo oferecido é o mínimo do mínimo, sem apelo ao alto padrão. O metro quadrado custa R$ 12,3 mil; assim, essa quitinete deveria ser avaliada, em média, a R$ 405 mil. Não há justificativa para esse preço", assevera.gante.