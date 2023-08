Incêndio no Comércio: sobe para oito o número de imóveis atingidos pelo fogo, informa Defesa Civil

Aumentou para oito o número de imóveis atingidos pelo incêndio que destruiu lojas do Comércio de Belém, na madrugada desta terça-feira (22). Antes, as autoridades que atuaram na ocorrência haviam contabilizado sete estabelecimentos consumidos pelo fogo. As causas do sinistro ainda são desconhecidas. De acordo com a Defesa Civil de Belém, o órgão realizou a vistoria técnica ao longo da tarde desta terça e identificou que o piso em madeira de um dos prédios foi totalmente consumido pelo fogo e as paredes externas, de acordo com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, aparentemente não apresentam risco de desabamento. A Defesa ainda aguarda o relatório final da sua equipe de engenheiros.

VEJA MAIS

Bombeiros



O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) informam que a perícia será realizada caso o proprietário do local solicite. No momento há equipes do CBMPA realizando o trabalho de rescaldo no local e o serviço será retomado nesta quarta-feira, 23.

Três de Maio interditada

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que a rua 13 de Maio continua interditada, no cruzamento com a avenida Portugal, para permitir o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros. O acesso à 13 de Maio acontece a partir da travessa Padre Eutíquio. Já a rua Manoel Barata foi liberada para o tráfego de veículos.



Agentes da Semob continuam na orientação do trânsito, junto aos condutores e pedestres, para garantir a fluidez e a segurança viária.

A Fundação Cultural do Município de Belém, por meio do Departamento de Patrimônio Histórico (Deph), também esteve com equipe nesta manhã para vistoria do local, já que o imóvel, embora seja particular, está no centro histórico de Belém e faz parte do conjunto tombado como patrimônio histórico.A Fumbel está realizando a atualização do inventário desses prédios no centro histórico, averiguando inclusive a questão dos usos desses espaços para estocagem de produtos e outros materiais, bem como a documentação e adequação dos mesmos em relação à segurança contra incêndios.

A Fundação, por meio do Deph, também está propondo uma reunião emergencial com órgãos de patrimônio e segurança, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Economia, e entidades como a Associação Comercial do Pará e outras, que atuam na área histórica e na política de preservação do patrimônio. A reunião vai buscar ações conjuntas imediatas e assertivas de fiscalização e prevenção da área.