Hotel Drácula chega a Belém para comemorar o Halloween após passar por cidades europeias; veja

Das Galeries Montparnasse, em Paris, para o Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém do Pará. Será inaugurada nesta segunda-feira, 28/10, a atração imersiva sobre um dos vampiros mais famosos do mundo. O Hotel Drácula é uma experiência aterrorizante no Metaverso, já aclamada em cidades como Barcelona, Madrid, Paris e Curitiba. Em uma área de 300m², com tecnologia de ponta, realidade virtual, utilizando óculos VR.

O Hotel Drácula é uma experiência imersiva onde as pessoas entram em um castelo mal-assombrado e cheio de surpresas. A cada cômodo, sustos e muitos mistérios.

A atração é perfeita para ir com os amigos e família. “O Bosque será palco de mais um evento inédito que coloca Belém no circuito de entretenimento de ponta. Estamos ansiosos para que nosso público viva mais uma experiência incrível através do calendário de eventos do Shopping”, comenta Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque, que ressalta, ainda, que o evento promete ser a grande atração de Halloween da cidade.

“O Hotel Drácula promete redefinir a experiência de terror com sua abordagem inovadora e tecnologia de ponta, esta aventura envolvente é uma atração imperdível para quem gosta de emoções fortes”, explica Hugo Teixeira, Diretor da atração Hotel Drácula.

A imersão ficará em Belém do Pará até o dia 22 de dezembro e funcionará de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e nos domingos e feriados, das 12h às 21h. Os interessados podem adquirir seus ingressos pelo site www.ingressos.com e também na bilheteria da atração localizada no piso térreo do Bosque.

Veja os valores para o Hotel Drácula em Belém

De segunda a quinta: 01 Ticket - R$ 40 / 02 Tickets - R$ 70 / 03 Tickets - R$ 99,99

De sexta a domingo: 01 Ticket - R$ 50 / 02 Tickets - R$ 90 / 03 Tickets - R$ 129,99

Grupos de 10 Tickets ou mais de segunda a quinta - R$ 250

Grupos de 10 Tickets ou mais de sexta a domingo - R$ 300

Ingresso 1: Todo Mundo Paga Meia Combo Promocional 1 e 2 (10 ingressos valor promocional)

Serviço

Quando? A partir desta segunda-feira, 28/10

Que horas? De segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 12h às 21h

Onde? Shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, nº 1052

Ingressos: online pelo site www.ingressos.com ou presencialmente na bilheteria da atração

Formas de pagamento aceitas para compra no site e na bilheteria são: Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou PIX.

Atração direcionada para crianças a partir de 10 anos.