Loira do Banheiro: Conheça a história real que deu origem à lenda urbana

Sendo uma das lendas urbanas mais populares do Brasil, por gerações a “Loira do Banheiro” vem assustando crianças que temem encontrá-la nos banheiros das escolas. Durante o mês de outubro, quando é comemorado o Dia das Bruxas, a lenda ganha um destaque especial.

As buscas pela assombração aumentam nesse período, de acordo com dados do Google Trends. A figura histórica que deu origem à lenda urbana, no entanto, não é tão conhecida, apesar de ter nome e sobrenome: Maria Augusta de Oliveira Borges, filha do Visconde de Guaratinguetá, cidade no Vale do Paraíba paulista.

Origem da lenda

Retrato à óleo de Maria Augusta de Oliveira, a filha do Visconde de Guaratinguetá que deu origem à lenda da Loira do Banheiro (Imagem: Divulgação/Secretaria de Turismo de Guaratinguetá)

A criação da lenda urbana remonta ao século XIX e, conforme o historiador Diego Amaro, ela está diretamente ligada à história de Maria Augusta. A nobre se casou aos 14 anos com Dutra Rodrigues, por ordem da família. Aos 18 anos, se separou do homem, vendeu suas joias e foi para Paris, onde morreu aos 26, sob suspeita de hidrofobia, doença também conhecida como raiva humana.

Após sua morte, o corpo da mulher foi trazido de volta a Guaratinguetá, onde ficou, por meses, exposto em um caixão de vidro na sala da casa de seus pais, supostamente devido ao arrependimento de sua mãe por ter lhe imposto um casamento forçado.

Segundo funcionários do local, enquanto a mulher jazia morta, era possível ver o vulto dela pela casa, ouvir o piano tocando e sentir o perfume de rosas brancas. A história ganhou mais mistério quando o imóvel foi transformado na primeira escola da cidade e parte do prédio pegou fogo.

Para Diego Amaro, "todos os vestígios apontam para ela enquanto a loira do banheiro. O Vale do Paraíba era uma grande potência do café e a notícia da morte da filha do Visconde e do corpo preservado se espalhou", explicou à Folha de S. Paulo.

O historiador acredita que a lenda surgiu como uma forma de desencorajar alunos a passarem muito tempo no banheiro e a cometerem erros. No entanto, para ele, ela transcende o medo e se conecta com a história da região. "Recuperar a Maria Augusta e a história do Conselheiro Dutra é também recuperar a história das mulheres e da região. Guaratinguetá foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão e isso só foi feito por pressão do Dutra. Mas a lenda é tão poderosa que apagou as duas figuras”, concluiu.

Como “invocar” a Loira do Banheiro?

As regra para “chamar” a assombração, que seria como a versão brasileira da "Bloody Mary", podem variar, dependendo da região, o ritual mais popular no entanto é simples: falar “Loira do Banheiro” três vezes em frente ao espelho, puxar três vezes a descarga e falar três palavrões”.

