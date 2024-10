Halloween: confira 5 rituais e simpatias para atrair boas energias neste dia das bruxas

O Dia das Bruxas, comemorado nesta quinta-feira (31), além de ser uma data para celebrar o terror e a fantasia, também é uma oportunidade para conectar-se com energias ancestrais e realizar rituais de purificação para atrair boas energias.

🧙‍♀️ A figura da bruxa, tão associada ao Halloween, tem suas raízes na Idade Média, quando mulheres com conhecimentos sobre plantas medicinais e práticas espirituais eram perseguidas e acusadas de feitiçaria. Acreditava-se que, na noite de Samhain (Halloween), as bruxas realizavam rituais e se conectavam com forças da natureza.

Uma das plantas mais utilizadas pelas bruxas era a artemísia, conhecida como a "rainha das ervas" por suas propriedades purificadoras e sua capacidade de aumentar a intuição. Outra planta poderosa é o alecrim, utilizado para limpeza espiritual profunda. Confira alguns rituais e simpatias para fazer no Dia das Bruxas para atrair boas energias:

1. Simpatia para atração de boas energias

Pegue três fitas nas cores laranja, roxa e preta, que simbolizam proteção, energia e renovação. Faça uma trança com as fitas, mentalizando desejos para o próximo ano. Ao terminar, pendure a trança na porta de entrada. No próximo Halloween, queime-a e refaça os pedidos para completar a simpatia.

2. Defumação com artemísia

Para purificar o ambiente e elevar as energias, utilize um incenso de artemísia ou a própria erva para defumação. Durante o ritual, visualize a limpeza das energias e faça uma oração de proteção e gratidão.

3. Defumação com canela

A canela também é poderosa para atrair prosperidade. Acenda um pau de canela e, assim que a fumaça surgir, espalhe pelo ambiente desejando abundância e boas vibrações.

4. Banho com artemísia

Este banho é indicado para purificação energética. Ferva 1 litro de água, adicione um punhado de artemísia e espere amornar. Após seu banho regular, despeje a água do pescoço para baixo. Este ritual auxilia na limpeza de energias pesadas. Lembre-se de testar o chá no pulso para garantir que não há reações alérgicas.

5. Banho de alecrim

Para uma limpeza espiritual profunda, o banho de alecrim é ideal. Ferva 1 litro de água com um punhado de alecrim e espere amornar. Após o banho, jogue a infusão do pescoço para baixo. O alecrim é conhecido por suas propriedades de limpeza e renovação espiritual.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)