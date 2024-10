Halloween: 11 ideias de fantasia fáceis para improvisar no dia das bruxas

Já escolheu sua fantasia de Halloween? Com a proximidade do Dia das Bruxas, que será celebrado no dia 31 de outubro, muitas pessoas ficam em dúvidas sobre qual look escolher para utilizar em festas temáticas da data.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal separou algumas opções de visuais criativos e fáceis de reproduzir de improviso para você aproveitar todos doces e travessuras.

Wandinha Addams

Wandinha (Foto: Divulgação/Netflix)

Desde o lançamento da série Wandinha, da Netflix, a clássica personagem da família Addams voltou a cair no gosto de todos os públicos.

Para se vestir dela, basta pegar aquele vestido preto que está esquecido no armário e vestir por cima de uma camisa branca, deixando as golas à mostra. Para finalizar o look, não se pode esquecer as trancinhas com risca central bem marcada, marca registrada da personagem.

Caveira/Esqueleto

Se você tem habilidades artísticas, uma boa opção é colocá-las em prática fazendo uma make de caveira, podendo cobrir todo o rosto ou apenas metade. Para isso você precisará criar uma composição com peças pretas. Pinte os lábios, faça tracinhos e capriche no contorno nas bochechas, e pronto. Perfeito para assustar.

Vampira

Com a tendência da cor vermelha e das vampy nails e lips, o visual vampiresco é um dos mais escolhidos para se jogar. Hailey Bieber é uma das famosas que já investiu nessa fantasia, com direito a sangue falso perto da boca.

Ghostface ou fantasminha

Ghostface (Foto: Divulgação)

O vilão da franquia ‘Pânico’ é a poção ideal para quem está sem tempo. É só colocar a máscara do Ghostface e pronto. Uma outra opção fácil é fazer um fantasminha usando coturno, lençol e um par óculos escuros.

Pennywise (IT - A Coisa)

Pennywise (Foto: Divulgação)

Uma camisa branca com pompons vermelhos e marcas no rosto são o suficeinte para se transformar no assustador palhaço do filme de terror "It".

Chucky

Chucky (Foto: Divulgação)

Com a estreia da série no Star+, o boneco Chucky voltou a brilhar nas produções de Dia das Bruxas. Para copiar o visual em casa, use uma jardineira jeans, uma blusinha listrada e desenhe cicatrizes no rosto para um toque autêntico.

Delores (Beetlejuice)

Delores, a vilã de "Beetlejuice Beetlejuice" (Foto: Divulgação)

Com a sequência de 2024 do filme de Tim Burton que mistura elementos de comédia e terror, muitos personagens do longa voltaram a ser uma opção bem popular de fantasia para o Halloween. A mais fácil de reproduzir é a personagem Delores Laferve, esposa falecida de Beetlejuice. Para fazer ela, basta caprichar na maquiagem de cicatriz com prontos e utilizar um vestido preto longo.

Turma do Scooby Doo

Turma do Scooby Doo (Foto: Divulgação)

Se você está procurando fantasias simples para usar em grupo, os personagens de Scooby Doo são bem fáceis de serem recriados sem gastar muito e sem complicações, sendo possível montar a fantasia com roupas que já tem em casa. Já para o cachorro protagonista da turma do Mistério S.A., uma ideia é utilizar uma camiseta marrom de veludo, uma calça da mesma cor e uma tiara com orelhinhas de cachorro.

Mavis e Johnny

Jonathan e Mavis em Hotel Transylvania (Foto: Divulgação)

Já se quer algo para usar com o seu Tchan, uma das fantasias de casal mais fáceis de reproduzir é a de Mavis e Johnny do filme Hotel Transilvânia. Para Mavis, basta utilizar um vestido preto básico, meias listradas e maquiagem de Halloween, enquanto para Johnny, com uma camiseta verde e amarela (como a da seleção brasileira), uma bermuda bege e tênis, sua fantasia estará pronta.

Britney Spears

Personagens de série Ginny & Georgia fantasiadas de Britney Spears (Foto: Divulgação/Netflix)

Ídolos da música são algo que também nunca faltam nas festas de Dia das Bruxas. Uma das principais fantasias de Halloween feminina improvisada é a cantora Britney Spears, que tem em sua trajetória diversos looks icônicos.

Se você tiver uma camisa branca, uma saia rodada preta e um casaco cinza, já está quase lá com o visual colegial de "Baby One More Time". Só falta adicionar meias-calças normais ou até aquelas que vão acima dos joelhos. No cabelo, duas marias-chiquinhas com laços e pompons cor-de-rosa. E voilà!

Freddie Mercury

Freddie Mercury (Foto: Divulgação)

Outro ícone da música fácil de se fantasiar é Freddie Mercury. Com apenas uma calça jeans de lavagem clara, uma regata branca e tênis brancos, além dos acessórios como cinto, óculos escuros e bracelete, a fantasia está pronta. Vale desenhar o bigode com lápis de maquiagem e caprichar no cabelo para a caracterização ficar completa.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)