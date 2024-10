Moradores de Belém capricham na decoração de Halloween dentro de casa

Nesta quinta-feira (31/10) é dia de escolher doces ou travessuras, cultura que marca o dia do Halloween em alguns cantos do mundo. Em um condomínio de Belém, essa data já virou tradição e já faz parte da programação cultural entre os moradores. Crianças e adultos capricham nas performances, fantasias e decorações das casas. O Halloween, chamado de Dia das Bruxas no Brasil, é uma festa com temas sombrios e comemorada anualmente em 31 de outubro

O casal Camila Miranda e Lucas Freitas, que são artesãos, já está com tudo pronto para a festa que será na sexta-feira (1). Camila conta que morava em São Paulo, onde essa prática era mais forte. Mas com a mudança para Belém ela permaneceu com a prática de enfeitar a casa e criar brincadeiras para a filha.

Camila e Lucas se preparam para a realização da festa (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

"Quando eu vim morar nesse condomínio tinham poucas vizinhanças, mas a minha filha era pequena e ela adorava a festa de halloween. Portanto, eu e meu marido nós sempre enfeitamos a nossa casa e criamos algumas brincadeiras para entrar no clima. Com o tempo, foram chegando mais vizinhos e eles foram aderindo também com a iniciativa", pontua Camila, que além de artesã também é enfermeira.

Hoje a casa já está totalmente enfeitada e com uma decoração instagramavel disponível para fotos. Lucas conta que apesar do trabalho é muito prazeroso poder desfrutar da data junto com as crianças. "É uma festa que envolve a todos, pois os moradores se preparam para receber as crianças com doces ou travessuras. As ruas ficam lotadas. Aqui em casa nós reciclamos muito dos materiais usados. Além de aproveitar para usar aqui, nós também ajudamos os nossos vizinhos com algumas ideias", conta Lucas.

O síndico do condomínio, Alan Barros, conta que a programação já faz parte da agenda do condomínio, uma vez que envolve a todos, estimula a interação entre os moradores e também proporciona o lazer.

O síndico do condomínio, Alan Barros, conta que a programação já faz parte da agenda do condomínio (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

"A cada ano a programação vai ganhando mais força. As crianças vão para o salão de festas, fazem pinturas no corpo, participam de campeonato de fantasias e depois saem em caminhada ganhando doces ou travessuras. É uma festa que já ganhou muita força aqui", conta o síndico.

A palavra Halloween é uma abreviação da expressão All Hallows' Eve pela junção das palavras hallow, que significa "santo", e eve, que significa "véspera", pois ocorre no dia anterior à celebração do Dia de Todos os Santos.

Nos Estados Unidos, a tradição do Halloween é muito forte. Foi trazida por imigrantes irlandeses no século XIX. Desde então, a festa é o maior sucesso. O pedido de doces realizado pelas crianças está relacionado com a antiga tradição celta. Como forma de apaziguar os espíritos maus, as pessoas lhes ofereciam comida. As mulheres celtas faziam um bolo chamado de “bolo da alma”.