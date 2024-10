Halloween à moda paraense: Cortejo Visagento traz lendas e cultura popular ao bairro do Guamá

Em Belém, enquanto o mundo se prepara para viver o Halloween, o Cortejo Visagento chega à sua sexta edição, transformando o Dia das Bruxas em uma celebração do imaginário popular paraense, como a Mulher do Táxi e a Matinta Perera, e reforçando a identidade cultural da região. Organizado pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB), o evento, nesta quinta-feira (31/11), traz um público diverso que se fantasia de lendas urbanas, entidades e figuras misteriosas da cultura local. A concentração ocorrerá a partir das 18h em frente ao Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, com expectativa para cerca de 3 mil participantes. O evento é aberto ao público.

Uma programação repleta de apresentações culturais, incluindo apresentações de artistas locais e convidados, além de manifestações populares como o Cobra Grande e o Boi-Bumbá, está sendo preparado para a noite do cortejo. A cada ano o percurso do evento é feito de uma forma diferente às edições anteriores.

Qual o percusso do Corjeto Visagento deste ano?

O evento inicia no cemitério, passa pela Rua Paes de Souza, Rua Caraparu e Travessa Liberdade de Castro, encerrando na Praça Benedito Monteiro.

A contação de histórias ocorre direto do Cemitério Santa Izabel acompanhada do entardecer. O trajeto seguirá pelas ruas contando com duas paradas estratégicas para apresentação de espetáculos culturais, como concursos de fantasia, recitação de poemas e teatro de rua.

Competição de fantasia: como participar?

Este ano terá novamente a competição de fantasias, que ocorre durante o trajeto e tem premiação na finalização do cortejo. A avaliação, feita por avaliadores escondidos e infiltrados em meio ao público, premiará as melhores caracterizações e performances.

De acordo com o regulamento, a melhor fantasia entre os alunos de escolas úblicas do bairro do Guamá receberá um prêmio de R$ 200; o de fantasia geral, fantasia regional e infantil também receberão o mesmo valor de R$ 200.

Ao passar pelas ruas do Guamá, o cortejo traz uma experiência imersiva, onde a comunidade é convidada a revisitar as histórias do bairro e ouvir relatos dos moradores.

“A ideia de passear pelas ruas do Guamá surgiu para contar as histórias do bairro e chamar os moradores antigos para relatar como é a relação deles com a comunidade. Saber que histórias essas pessoas carregam consigo torna o evento um processo imersivo fenomenal”, explicou Victor.

(Cristino Martins/O Liberal)

Temática ambiental

O tema deste ano, “O Canto que ecoa nas florestas queimadas”, homenageia o uirapuru, pássaro místico da Amazônia conhecido por seu canto envolvente, que, segundo a lenda, traz sorte a quem o ouve.

Segundo o secretário do Espaço Cultural Nossa Biblioteca e um dos organizadores, Victor Ramos, a escolha da temática tem a intenção de apenas valorizar as histórias regionais, mas também incentivar ao debate ambiental, principalmente com a proximidade da COP 30, que será realizada na capital paraense em 2025.

Victor Ramos, um dos organizadores (Arquivo pessoal)

“Como todos os anos, o tema é em homenagem a alguma entidade do nosso imaginário popular. Estamos enfrentando queimadas e desmatamentos, que ameaçam o canto do uirapuru e de outras aves e animais. Aproveitamos essa temática para continuar discussões ambientais e políticas, algo que já estamos trabalhando no Espaço Cultural Nossa Biblioteca com os alunos de escolas parceiras”, acrescentou Ramos.

Valorização da cultura local

Victor explicou que a proposta do cortejo é e sempre foi a de resgatar e enaltecer a cultura paraense no lugar das tradições importadas. “Desde a criação do cortejo, buscamos valorizar o imaginário popular, as histórias e as crenças que já fazem parte do nosso cotidiano. Celebrar nossa cultura e mostrar isso em grande proporção nos torna mais pertencentes ao local de onde somos", afirmou um dos organizadores.

Com expectativa de atrair um número crescente de brincantes e apoiar movimentos culturais parceiros, o Cortejo Visagento segue em sua missão de promover a valorização cultural local.

“Esperamos atrair muito mais brincantes e que a nossa voz seja ouvida. Toda essa movimentação cultural cumpre o objetivo de abrir os olhos das pessoas para a importância de valorizar nossa cultura e discutir política e meio ambiente”, acrescentou Ramos.



SERVIÇO

VI Cortejo Visagento

Data: quinta-feira, 31 de outubro;

quinta-feira, 31 de outubro; Horário: a concentração ocorre a partir das 18h;

a concentração ocorre a partir das 18h; Local: no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém;

no Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém; Aberto ao público com direito a concurso de fantasia.