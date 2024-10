Veja os lançamentos do streaming e do cinema para a semana de 28/10 a 02/11

Para os amantes de cinema e séries, a semana que vai de 28 de outubro a 2 de novembro está repleta de estreias, com uma forte presença de produções de terror no clima do Halloween. Entre os destaques, temos filmes-concerto, ficção científica e até dramas emocionantes que prometem agradar todos os públicos.

Para te ajudar a escolher o que assistir, o OLiberal preparou uma lista completa com as principais estreias da semana nos cinemas e streamings.

🎬 29 de outubro - Olivia Rodrigo GUTS World Tour

A Netflix lança o filme-concerto GUTS World Tour, que acompanha a turnê mundial da cantora Olivia Rodrigo, promovendo seu segundo álbum de estúdio, GUTS. Filmado especialmente no Intuit Dome, em Los Angeles, o longa promete emocionar os fãs com momentos icônicos da turnê, que percorreu América, Europa e Ásia. Estreia na Netflix no dia 29 de outubro.

🎬 30 de outubro - Corte no Tempo

Em clima de Halloween, a Netflix apresenta Corte no Tempo, um terror com toques de comédia que estreia no dia 30 de outubro. A trama acompanha uma adolescente que viaja ao ano 2000 para salvar a irmã de um assassino em série. O filme promete combinar sustos e risadas em uma experiência de terror leve e divertida.

🎬 30 de outubro - Os Quatro da Candelária

Também no dia 30 de outubro, a Netflix lança Os Quatro da Candelária, uma minissérie ficcional em quatro episódios que retrata as 36 horas que antecederam a trágica “Chacina da Candelária” de 1993, quando jovens e crianças foram brutalmente assassinados no Rio de Janeiro. Inspirada nos relatos de sobreviventes, a série explora momentos tensos e dramáticos dessa fatídica noite.

🎬 31 de outubro - Terrifier 3

Para os fãs de terror, o filme Terrifier 3 estreia nos cinemas no dia 31 de outubro. A trama acompanha a volta do palhaço Art, que retorna para assombrar Sienna e seu irmão Jonathan, enquanto transforma o ambiente natalino em um cenário de horror. Dirigido por Damien Leone, o filme chega com um orçamento maior e promete elevar o nível de suspense e brutalidade nas telonas.

🎬 31 de outubro - Megalópolis

O aguardado Megalópolis, dirigido por Francis Ford Coppola, também estreia nos cinemas no dia 31 de outubro. Estrelado por Adam Driver, o drama de ficção científica se passa em um futuro distópico e conta a história de um arquiteto que busca transformar uma sociedade decadente por meio de um projeto visionário de cidade. A trama aborda questões de desigualdade e inovação.

🎬 31 de outubro - Todo Tempo Que Temos

Todo Tempo Que Temos, protagonizado por Andrew Garfield e Florence Pugh, chega aos cinemas no dia 31 de outubro. O filme segue a trajetória de um casal que, ao construir uma vida juntos, enfrenta um diagnóstico de câncer. Com uma mistura de romance e humor, a história promete emocionar e trazer reflexão, arrancando lágrimas e sorrisos dos espectadores.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)