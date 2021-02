Atriz volta atrás em acusação contra Adam Driver

Atriz portuguesa, de 76 anos, Lídia Franco disse, no início do mês, de que teria sido agredida por Adam Driver, durante as gravações do filme “O homem que matou Dom Quixote”, de 2018. “Me agrediu fisicamente”, disse em entrevista à rádio Comercial. Mas agora, voltou atrás. A artista, ao site português “Nit”, enviou um comunicado explicando o “mal entendido”.

“As nossas personagens, no filme ‘O homem que matou Dom Quixote’, tinham de estar fisicamente próximas. Considerei o comportamento do ator pouco delicado porque na preparação de uma cena não teve o cuidado que julgo deveria ter tido. As nossas personagens tinham que estar fisicamente próximas e, cada vez que ele se levantava com o grande ímpeto da personagem para fazer o resto da cena, a cadeira onde estava sentado tocava-me com uma certa força, o que me incomodou”, disse Lídia Franco.

A atriz fala que o incômodo era visível, mas que o ator pareceu não se importar. Da mesma forma, explicou que era um desabafo, sem intenção de prejudicá-lo.

“Não foi uma agressão, nem nunca senti ou reportei que fosse essa a intenção do ator. Lamento todo o mal-entendido”, disse. Lídia disse que guarda uma “péssima experiência” do filme, pela relação com Adam Driver.