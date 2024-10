Confira os melhores filmes de terror lançados em 2024 e onde assistir

O ano de 2024 tem sido um prato cheio para os fãs de terror, com lançamentos que variam desde o terror psicológico até a ficção científica e suspense. Algumas produções já estão sendo consideradas clássicos do gênero e têm conquistado milhares de admiradores.

Na lista dos melhores filmes do gênero lançados este ano, tem longa que já chegou no streaming, outros que vão chegar e alguns ainda em cartaz no cinema. Confira os filmes de terror mais comentados de 2024 e onde assistir:

VEJA MAIS

Longlegs - Vínculo Mortal

Para os fãs de investigação e serial killers, Longlegs - Vínculo Mortal é imperdível! O filme, que inicialmente chegou sem muita divulgação, rapidamente conquistou os amantes do gênero, sendo comparado ao clássico O Silêncio dos Inocentes (1991).

Protagonizado por Maika Monroe (Corrente do Mal) e Nicolas Cage, a trama acompanha a agente do FBI, Lee Harker, enquanto investiga uma série de crimes ligados a práticas ocultas. Tensão e mistério são garantidos, sem apelar para sustos fáceis.

🎬 Classificação indicativa: 18 anos.

🎬 Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

Um Lugar Silencioso: Dia Um

Um Lugar Silencioso: Dia Um é o prelúdio do sucesso de 2018 e explora o início da invasão das criaturas que caçam pelo som. Dirigido por John Krasinski (The Office), o longa traz cenas cheias de tensão, suspense e ambientações apocalípticas. A produção faz jus aos filmes anteriores, entregando mais uma experiência de arrepiar.

🎬 Classificação indicativa: 14 anos.

🎬 Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Google Play.

Alien: Romulus

A icônica franquia Alien retornou com Alien: Romulus, dirigido por Fede Álvarez. Ambientado entre os eventos de "Alien", o "8º Passageiro" e "Aliens: O Resgate", o filme segue jovens colonizadores espaciais que enfrentam horrores em uma estação espacial abandonada. Um revival que surpreendeu e agradou aos fãs da franquia.

🎬 Classificação indicativa: 16 anos.

🎬 Onde assistir: Previsto para Prime Video e Apple TV ainda em 2024.

Os Observadores

Com uma mistura de terror, mistério e ficção científica, Os Observadores segue Mina (Dakota Fanning), que, perdida em uma floresta na Irlanda, se vê presa em uma casa com estranhos. Ao longo da trama, o suspense e os mistérios sobre as criaturas que os perseguem são de arrepiar.

🎬 Classificação indicativa: 14 anos.

🎬 Onde assistir: HBO Max e Amazon Prime.

Entrevista com o Demônio

O subgênero found footage volta com força em Entrevista com o Demônio, que narra a história de Jack Delroy, um apresentador de TV dos anos 70 que, em meio a uma crise, faz um especial de Halloween com uma garota possuída. Apesar de ter dividido opiniões dos espectadores, o longa promete uma atmosfera imersiva e muito criativa.

🎬 Classificação indicativa: 16 anos.

🎬 Onde assistir: Netflix.

Imaculada

Com uma trama polêmica, Imaculada se passa em um convento, onde uma jovem freira, interpretada por Sydney Sweeney (Euphoria), descobre estar misteriosamente grávida. A partir daí, ela é atormentada por forças malignas, enquanto segredos sombrios são revelados.

🎬 Classificação indicativa: 18 anos.

🎬 Onde assistir: Prime Video.

Os Estranhos: Capítulo 1

O reboot da série Os Estranhos chegou com tudo em 2024. A história segue um casal que, após alugar Airbnb de uma cabana isolada, é atacado pelos misteriosos invasores. O longa promete ser o início de uma nova trilogia aterrorizante que já tem sequência com data marcada.

🎬 Classificação indicativa: 18 anos.

🎬 Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Google Play.

Abigail

Para quem curte comédias de terror, Abigail mistura momentos cômicos com cenas violentas. Um grupo de criminosos se vê preso em uma mansão com uma garotinha nada normal, e o caos se instaura. O longa entrega um entretenimento sanguinolento e divertido.

🎬 Classificação indicativa: 18 anos.

🎬 Onde assistir: Prime Video.

A Substância

O terror psicológico A Substância combina "body horror" com uma trama dramática e sci-fi. A história segue Elisabeth, uma atriz em crise, que descobre uma droga que promete rejuvenescer seu corpo. O filme é um dos mais comentados de 2024.

🎬 Classificação indicativa: 18 anos.

🎬 Onde assistir: Em cartaz nos cinemas (confira a programação no Cinépolis Boulevard Belém e Cine Líbero Luxardo).

Sorria 2

Sorria 2 chega como uma sequência ainda mais ousada e criativa do que o primeiro filme. A trama gira em torno de Skye Riley, uma cantora que, prestes a iniciar uma turnê, começa a ser aterrorizada por sorrisos macabros que prenunciam sua morte.

🎬 Classificação indicativa: 16 anos.

🎬 Onde assistir: Em cartaz nos cinemas (confira a programação)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)