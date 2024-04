Filme de terror de Bambi tem trailer divulgado; confira

Depois da produção inusitada do filme de terror do Ursinho Pooh, intitulada "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", uma nova versão sangrenta de clássicos da Disney ganha espaço nas telinhas, com o filme "Bambi: The Reckoning", com o primeiro teaser lançado na última quarta-feira (03). Veja:

Segundo o perfil oficial da produtora Umbrella Entertainment, responsável pela produção de ambos os filmes, a trama de Bambi conta a história de Xana (Roxanne McKee) e seu filho Benji (Tom Mulheron), que se envolvem em um acidente de carro e passam a ser caçados por Bambi.

Ainda não há previsão de estreia do longa.

