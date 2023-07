Terror estrelado por Ursinho Pooh será para maiores de 18 anos no Brasil

O polêmico de terror do Ursinho Pooh será para maiores de 18 anos no Brasil. O longa "Ursinho Pooh: Sangue e Mel" (Winnie the Pooh: Blood and Honey) contém muita violência e sangue. A classificação indicativa é a mais alta no país.

O filme foi produzido após os personagens criados por Alan Alexander Milne caírem em em domínio público no ano passado. O longa será lançado nos cinemas nacionais no dia 10 de agosto. Com um orçamento modesto de US$ 100 mil, o filme já arrecadou US$ 4 milhões nas regiões em que foi lançado pelo mundo.

A história mostra Pooh e Leitão como vilões famintos após Christopher Robin ir para a faculdade e não ter mais tempo para os amigos. Quando a vida dos personagens se torna difícil, eles precisam se virar sozinhos e acabam se voltando às suas raízes animalescas. Eles não são mais bonzinhos, são um urso implacável e um porco que querem sair por aí em busca de presas.