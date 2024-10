'O Aprendiz': Filme polêmico sobre Donald Trump estreia nos cinemas nesta quinta-feira (17)

Após uma série de polêmicas, boicotes e até ameaças de processo, o filme "O Aprendiz" finalmente estreia nos cinemas nesta quinta-feira (17). O longa, que aborda a trajetória de Donald Trump, antes de sua entrada na política, chega às vésperas da próxima eleição presidencial americana, onde o ex-presidente dos Estados Unidos busca retornar à Casa Branca.

Estrelado por Sebastian Stan, conhecido por seu papel em "Capitão América: O Soldado Invernal", e dirigido pelo cineasta iraniano Ali Abbasi, o filme apresenta uma interpretação nada convencional do empresário. Longe de ser uma homenagem, "O Aprendiz" retrata um jovem Trump em seus anos de formação, destacando sua relação com Roy Cohn, interpretado pelo vencedor do Emmy Jeremy Strong, um advogado implacável que se tornou seu mentor.

Ambientado nas décadas de 1970 e 1980, o filme mostra como Trump, em busca de auxílio para uma causa judicial perdida envolvendo os negócios de sua família, encontra em Cohn a figura que o ajudaria a moldar sua visão de mundo e estratégias implacáveis nos negócios.

A trama, supostamente baseada em fatos reais, inverte a lógica do reality show que deu fama ao ex-presidente, também intitulado "O Aprendiz", colocando Trump no papel de pupilo, ao invés de mentor.

A produção causou furor no Festival de Cannes, onde recebeu tanto elogios quanto duras críticas. A campanha de Trump classificou o filme como "falso e sem classe", liderando uma tentativa de boicote ao seu lançamento. No entanto, após uma longa busca por distribuidores, a Briarcliff Entertainment assumiu a responsabilidade de levar o filme aos cinemas.

O que diz Donald Trump?

Donald Trump, que atualmente concorre novamente à presidência dos Estados Unidos, não poupou críticas ao filme. Em suas redes sociais, o ex-presidente fez duras declarações, classificando a obra como "falsa" e "difamatória".

"Espero que um filme fajuto e sem classe sobre mim, chamado ‘O Aprendiz’, fracasse. É uma produção barata, difamatória e politicamente nojenta, lançada estrategicamente antes da Eleição Presidencial de 2024 para tentar prejudicar o maior movimento político da história do nosso país", disparou Trump, afirmando que o filme foi lançado com intenções políticas.

Filme 'O Aprendiz', com Sebastian Stan e Jeremy Strong. (Divulgação/Diamond Filmes)

Trump também criticou a forma como o filme retrata sua ex-esposa, Ivana Trump, falecida em 2022, destacando que os roteiristas teriam ignorado a relação amistosa que mantinha com ela até sua morte. "Minha ex-esposa, Ivana, era uma pessoa amável e extraordinária, e mantivemos uma ótima relação até o dia de sua morte. O roteirista dessa obra desprezível, Gabe Sherman, um incompetente sem talento que já foi amplamente desacreditado, estava ciente disso, mas escolheu ignorar", acrescentou.

"É tão triste que a escória humana, como as pessoas envolvidas nessa empreitada esperançosamente malsucedida, tenham permissão para dizer e fazer o que quiserem para prejudicar um movimento político que é muito maior do que qualquer um de nós. MAGA2024!", finalizou.

Ciente das declarações de Trump, o diretor Ali Abbasi não se intimidou e respondeu com ironia pelas redes sociais. "Obrigado por entrar em contato conosco, Donald Trump. Estou disponível para conversar mais se quiser. Hoje é um dia agitado, com muitos compromissos de imprensa sobre ‘O Aprendiz’, mas talvez eu possa ligar para você amanhã", escreveu Abbasi na rede social X.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)