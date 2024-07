Ervas medicinais: conheça 12 plantas poderosas com benefícios à saúde e bem-estar

Desde os primórdios da humanidade, as plantas têm sido utilizadas para fins medicinais, oferecendo uma rica variedade de compostos benéficos para o corpo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 75% da população mundial depende, em algum grau, do uso de plantas para o cuidado da saúde.

Estudos comprovam a eficácia de diversas ervas no tratamento de diferentes doenças e na promoção do bem-estar geral. Conheça 12 plantas e seus incríveis benefícios à saúde:

1. Moringa

Apelidada de "árvore da vida", a moringa é originária da Índia. Seu consumo pode ser em pó ou infundindo suas folhas. Rica em antioxidantes, vitamina C e betacaroteno, é uma fonte incrível de proteínas, vitaminas e minerais, como ferro e cálcio.

Especialistas aconselham seu consumo para pessoas que têm dificuldade em manter os níveis de açúcar no sangue sob controle, mas alertam que nos casos de hipoglicemia, a moringa pode baixá-los ainda mais.

2. Cola de quirquincho

Nativa da Argentina, essa erva, também conhecida como "licor sexual" ou "erva do amor" possui propriedades afrodisíacas e estimulantes do sistema nervoso central, de acordo com estudos da Universidade Nacional de Córdoba e do CONICET.

Além disso, pesquisadores apontam que a decocção de Huperzia saururus tem propriedades que aumentam a potência ejaculativa.

3. Camomila

Considerada a "rainha das ervas", a camomila possui propriedades anti-inflamatórias, antialérgicas, antibacterianas e sedativas. Ideal para combater o estresse, insônia, problemas digestivos e gripes.

Rica em antioxidantes, a camomila promove o relaxamento e um sono profundo e reparador. Suas flores podem ser consumidas frescas ou secas como infusão e, ao ser misturada ao mel, melhora a saúde digestiva e alivia problemas estomacais. Uma receita popular é a infusão de flores de camomila, limão e gengibre fresco para alívio dos sintomas de gripes e resfriados.

4. Tanchagem

Essa erva vai além de temperar saladas! A tanchagem regula os eletrólitos, auxilia na hidratação e na saúde renal. Contendo ácidos fenólicos, antioxidantes naturais, seus compostos ativos têm propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas que podem aliviar dores de garganta e infecções bucais.

5. Capim-limão

Famoso no sudeste asiático por seu sabor cítrico e aroma refrescante, o capim-limão ou capim-santo é um aliado contra a ansiedade, nervosismo, problemas digestivos, inchaço e gases.

Seus componentes ativos têm propriedades diuréticas que ajudam a desintoxicar o corpo. Uma infusão de capim-limão com gengibre fresco e um pouco de mel é uma bebida reconfortante e revitalizante.

6. Hortelã-pimenta

Originária da Europa e Ásia, a hortelã-pimenta é conhecida por suas propriedades digestivas e refrescantes. Alivia dores de cabeça, tensões musculares, problemas respiratórios, náuseas e diarreia.

Útil no tratamento de problemas digestivos como a síndrome do intestino irritável, a hortelã-pimenta promove a produção de bile e melhora a motilidade intestinal.

7. Gengibre

Uma das ervas mais antigas da história, o gengibre é excelente para reduzir náuseas, enjoos, dores musculares e articulares, melhorar a digestão e aliviar sintomas de resfriados e gripes.

Um chá de gengibre fresco com limão e mel é uma maneira eficaz de aproveitar seus benefícios.

8. Aloe vera

Conhecida como a planta das queimaduras, a aloe vera possui propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. O gel da planta é eficaz para tratar cortes, picadas de insetos e irritações cutâneas.

Além disso, pode ser consumido como suco para melhorar a digestão e apoiar a saúde do sistema imunológico. É importante garantir que o gel esteja livre de aloína, um composto tóxico em grandes quantidades.

9. Alecrim

Além de temperar pratos, o alecrim também é uma erva medicinal. Rico em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, ajuda a proteger o corpo contra danos oxidativos e promove a saúde do cérebro.

Infusões de alecrim melhoram a memória e a concentração, além de aliviar dores de cabeça e enxaquecas.

10. Lavanda

Com seu aroma encantador, a lavanda possui propriedades relaxantes e ansiolíticas que reduzem o estresse e promovem um sono tranquilo. O óleo essencial de lavanda pode ser utilizado em difusores, banhos relaxantes ou aplicado diretamente na pele para aliviar tensões e melhorar o humor.

Uma infusão de flores de lavanda com mel antes de dormir é ideal para uma noite de sono reparador.

11. Erva-doce

Facilmente confundida com o funcho, a erva-doce é uma planta rica em flavonoides, ácido málico e cafeico. Ela possui propriedades digestivas, laxativas, carminativas e espasmolíticas, sendo indicada para aliviar gases, prisão de ventre, cólicas e má digestão.

Com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, a erva-doce também auxilia no alívio da dor de cabeça. Além disso, seus compostos antioxidantes otimizam o processo de limpeza natural do organismo.

12. Boldo

O boldo é muito utilizado para ajudar a tratar problemas do fígado devido às suas propriedades digestivas e hepáticas. Possui também propriedades diuréticas, anti-inflamatórias e antioxidantes, que podem auxiliar no tratamento e prevenção de gastrite, aterosclerose e câncer.

O boldo pode ser consumido na forma de chá, que auxilia em situações de desconfortos gástricos, melhorando a digestão, especialmente após refeições pesadas, e em episódios de diarreias.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)