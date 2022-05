Chá de gengibre: veja os benefícios para a saúde e como fazer

O chá de gengibre é usado por diversos povos ao redor do mundo para tratar de gripes e resfriados. Atualmente, a medicina vê este tempero como um grande aliado contra inflamações, náuseas e vômitos. Veja os benefícios e como fazer chá de gengibre:

Benefícios para a saúde

O gengibre pode reduzir náuseas e vômitos de pessoas passando por quimioterapia, gravidez e condições pós-operatórias.

Certos estudos comprovaram que consumir 2 a 6 gramas de gengibre por dia pode prevenir doenças coronárias, circulatórias e cardíacas em geral.

A raiz também é um bom termogênico e, assim, inibe o acúmulo e a absorção de gordura, controla o apetite e reduz a massa gorda do corpo. Além disso, a planta também controla os níveis de açúcar no sangue de diabéticos e obesos.

Após várias pesquisas científicas, ficou provado que o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e que aliviam cólica menstrual e osteoartrite do joelho.

Por ser rico em shogaol e gingerol, o gengibre pode prevenir diversos tipos de câncer, como o pancreático, de cólon, colorectal, ovariano, prostático e de pulmão.

As substâncias antioxidantes do gengibre podem auxiliar na prevenção de doenças degenerativas do cérebro, especialmente o alzheimer.

Como fazer chá de gengibre