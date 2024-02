Como tomar banho de alecrim: veja para que serve e como preparar

Os banhos de ervas são feitos há séculos com diversas funções, como atração de boas energias, limpeza espiritual e resolução de problemas físicos e emocionais. O alecrim é uma das plantas mais utilizadas no processo. Com propriedades tônicas, estimulantes e antioxidantes, ele é indicado para o alívio de estresse e ansiedade.

Para que serve o banho de alecrim?



O banho de alecrim é indicado para alívio de estresse e ansiedade, proteção contra más energias, relaxamento e purificação energética. Sua infusão em água morna também possui benefícios para a revitalização da pele e do cabelo.

Quais os benefícios do banho de alecrim?



O banho de alecrim possui diversos benefícios, como:

Renovação energética;

Proteção contra energias pesadas;

Elevação da autoestima;

Limpeza espiritual;

Atração de boa sorte;

Relaxamento e sono tranquilo.

Aprenda a preparar cinco tipos de banho de alecrim

Sozinho ou com outros ingredientes, o alecrim pode ser usado de várias formas no banho. A presença de velas aromáticas durante o processo é um adicional na eficácia.

Banho de alecrim tradicional

Indicação

Reposição energética.

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco;

2 litros de água.

Modo de preparo

Ferva 2 litros de água;

Adicione o ramo de alecrim quando a água estiver fervendo;

Deixe o alecrim cozinhar por 3 minutos;

Espere a água esfriar a uma temperatura agradável para o banho;

Tome o banho higiênico de costume e jogue a água com alecrim no topo da cabeça, derramando-a lentamente pelo restante do corpo. Enquanto isso, ore e peça por paz e proteção.

Banho de alecrim com sal grosso

Indicação

Eliminação de energias e pensamentos negativos.

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco;

2 litros de água;

7 colheres de sal grosso.

Modo de preparo

Ferva 2 litros de água com 7 colheres de sal grosso;

Adicione o ramo de alecrim quando a água estiver fervendo;

Deixe o alecrim cozinhar por 3 minutos;

Coe a mistura, retirando o alecrim e deixando apenas o líquido;

Espere a água esfriar a uma temperatura agradável para o banho;

Tome um banho apenas com água, sem sabonete ou similar, e jogue a banho de alecrim com sal grosso no topo da cabeça, derramando-o lentamente pelo restante do corpo. Enquanto isso, ore e peça por paz;

Seque o corpo e use roupas claras.

Banho de alecrim com arruda

Indicação

Proteção contra mau-olhado;

Abertura de caminhos;

Paz.

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco;

2 litros de água;

1 ramo de arruda fresca.

Modo de preparo

Ferva 2 litros de água;

Adicione o ramo de alecrim e de arruda quando a água estiver fervendo;

Deixe o alecrim e a arruda cozinharem por 3 minutos;

Coe a mistura, retirando o alecrim e a arruda, deixando apenas o líquido;

Espere a água esfriar a uma temperatura agradável para o banho;

Tome um banho apenas com água, sem sabonete ou similar, e jogue a banho de alecrim com arruda no topo da cabeça, derramando-o lentamente pelo restante do corpo. Enquanto isso, ore e peça por paz;

Seque o corpo e use roupas claras.

Banho de alecrim com manjericão

Indicação

Purificação da alma.

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco;

2 litros de água;

Folhas de manjericão.

Modo de preparo

Ferva 2 litros de água;

Adicione o ramo de alecrim e as folhas de manjericão quando a água estiver fervendo;

Deixe o alecrim e o manjericão cozinharem por 3 minutos;

Coe a mistura, retirando o alecrim e a arruda, deixando apenas o líquido;

Espere a água esfriar a uma temperatura agradável para o banho;

Tome um banho apenas com água, sem sabonete ou similar, e jogue a banho de alecrim com manjericão no topo da cabeça, derramando-o lentamente pelo restante do corpo;

Seque o corpo e use roupas claras.

Banho de alecrim com canela e cravo

Indicação

Sorte na vida amorosa e financeira.

Ingredientes

1 ramo de alecrim fresco;

2 litros de água;

3 paus de canela;

3 cravos da Índia.

Modo de preparo

Ferva 2 litros de água;

Adicione o ramo de alecrim, os paus de canela e os cravos da Índia quando a água estiver fervendo;

Deixe o alecrim, canela e os cravos cozinharem por 3 minutos;

Coe a mistura, retirando o alecrim, a canela e os cravos, deixando apenas o líquido;

Espere a água esfriar a uma temperatura agradável para o banho;

Tome um banho apenas com água, sem sabonete ou similar, e jogue a banho de alecrim com canela e cravo no topo da cabeça, derramando-o lentamente pelo restante do corpo. Enquanto isso, mentalize objetivos a serem alcançados e momentos de alegria;

Seque o corpo e use roupas claras.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)