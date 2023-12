Especialista alerta sobre compra de ervas medicinais ilegais em Belém

A comercialização ilegal de ervas medicinais em Belém levou a Polícia Científica do Pará e a Polícia Civil a deflagrarem uma operação na última quinta-feira (21), que cumpriu oito mandados de busca e apreensão na capital. Em diversas lojas que vendiam os remédios, os policiais identificaram problemas que envolviam o armazenamento inadequado dos produtos, depósitos insalubres, além da venda de medicamentos fitoterápicos vencidos.

VEJA MAIS:

O farmacêutico clínico Rafael Cabral, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Belém (Sesma), destaca que a operação realizada é de extrema importância, já que essas lojas não passaram por processos de controle de qualidade, necessários para validar os produtos que são vendidos.

“A Vigilância sanitária é a responsável por fiscalizar o controle de qualidade das drogas vegetais. Temos a resolução 58 que versa sobre a estrutura física para que aconteça o beneficiamento da planta. Para ser comercializada é necessário que a planta passe por um controle físico-químico e microbiológico”, destaca o farmacêutico, que é especialista em fitoterapia e prescrição de fitoterápicos.

O farmacêutico clínico Rafael Cabral ressalta a importância das inspeções técnicas para validar a venda de drogas vegetais e produtos fitoterápicos (Arquivo Pessoal)

Rafael ressalta que estas avaliações técnicas são imprescindíveis para garantir a qualidade da droga vegetal que será vendida.

“O controle físico-químico destas ervas envolvem diversos componentes, entre eles, a medição do tamanho exato da planta; a averiguação de possíveis pedaços de inseto; verificação se planta ainda não virou cinza; entre outros marcadores que denotam o controle de qualidade. Já o controle biológico quantifica certos compostos da espécie, quando as ervas estão secas”, explica o profissional da saúde.

Para o farmacêutico, não há em Belém estabelecimentos de saúde que tenham submetido todos esses controles de qualidade nas drogas vegetais vendidas. Ele indica que a compra mais segura desses produtos pode ser feita pela internet, em lojas certificadas.

Rafael ressalta que a venda desses produtos de forma ilegal acaba prejudicando a própria confiança da população, que pode ser enganada ao consumir ervas que não passaram pelas inspeções técnicas.

“A venda ilegal é grave porque interfere na eficácia terapêutica da droga. A gente vê muitos casos onde a população desacredita no uso das plantas medicinais e esse descrédito se dá por pela falta desse controle de qualidade, porque se você adquiri um medicamento que não tem a composição correta, a eficácia do produto não vai acontecer”, alerta o farmacêutico.

Medicamentos fitoterápicos

Os medicamentos fitoterápicos são, na visão de Rafael, ainda mais complexos, já que envolvem não só o controle de qualidade da planta, mas também a manipulação correta em laboratórios, os quais irão garantir a dosagem correta das cápsulas para o consumo do paciente.

De acordo com o especialista, esses medicamentos têm uma excelente eficácia, mas precisam ser adquiridos em laboratórios de manipulação certificados, os quais existem em Belém.

“As cápsulas de espinheira santa, por exemplo, são uma alternativa do medicamento Omeprazol, que trata dores estomacais e contensão do suco gástrico. Muitos médicos conseguem substituir o Omeprazol por essas cápsulas, mas é essencial que haja a miligramagem correta do fitoterápico, que é de 380 mg”, afirma Rafael.

Sobre estes medicamentos, o farmacêutico também alerta para a ilegalidade de estabelecimentos que, por lei, não podem comercializar os fitoterápicos

“Nesses locais não há farmacêuticos, que são os profissionais responsáveis por fazer a orientação terapêutica do medicamento. Além disso, faltam os critérios de qualidade já mencionados, incluindo a falta dos rótulos no produto, que não informam os miligramas da composição e nem a matéria-prima utilizada”, conclui o farmacêutico.

Confira abaixo a lista com as orientações necessárias na hora de comprar medicamentos de ervas ou produtos fitoterápicos:

Comprar drogas vegetais apenas em lojas certificadas pela internet

Produtos fitoterápicos só devem ser adquiridos em laboratórios de manipulação

Medicamentos fitoterápicos precisam mostrar na embalagem a composição do produto e a matéria-prima utilizada

Farmacêuticos são responsáveis por realizar a orientação terapêutica do medicamento. Evite estabelecimentos que não possuem este profissional