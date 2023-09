Maca Peruana é afrodisíaco? Veja o 'superalimento' que ficou conhecido por aumentar o desejo sexual

A maca peruana, uma planta cultivada nas terras altas dos Andes por mais de dois milênios, tem chamado a atenção devido à sua fama de ser um "afrodisíaco natural". Embora mais estudos sejam necessários para entender completamente os mecanismos por trás desse suposto efeito, especialistas reconhecem que há outros benefícios associados ao seu consumo, mas alertam pela falta de comprovação científica.

A planta pertence à família das crucíferas, que inclui vegetais como brócolis, couve-flor e repolho, mas a parte mais consumida é sua raiz, geralmente seca e moída para a produção de suplementos em pó. A raiz é rica em uma composição nutricional complexa, que a qualifica como um "superalimento." Ela contém macamidas, substâncias com propriedades anti-inflamatórias, bem como uma variedade de nutrientes essenciais, incluindo carboidratos, proteínas, fibras, ácidos graxos, minerais e vitaminas D e C.

No entanto, o destaque está nas alegações de benefícios para a fertilidade, libido e regulação de hormônios tanto femininos quanto masculinos.

Efeito afrodisíaco

Embora haja inúmeros relatos de resultados positivos quanto à libido e à potência sexual, especialistas destacam que mais pesquisas são necessárias para estabelecer uma relação definitiva com a maca peruana. Portanto, não há afirmações sobre o poder afrodisíaco da planta.

Um dos benefícios frequentemente destacados em propagandas é o aumento da fertilidade masculina, no entanto, de acordo com especialistas, atualmente não há evidências científicas sólidas que confirmem essa alegação. Existem teorias não comprovadas sobre como a planta poderia influenciar a sexualidade masculina.

No entanto, estudos têm explorado o potencial da maca peruana em outros campos, como melhora da capacidade cognitiva (memorização e aprendizado), redução dos níveis de glicose sanguínea, aumento de energia durante atividades físicas e redução da percepção de fadiga.

Alerta

Por conta da falta de estudos, a Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) desaconselha o uso da maca peruana durante a gravidez, amamentação e na infância. Além disso, pessoas com síndrome do intestino irritável devem evitar o consumo de maca devido ao seu alto teor de fibras, que pode contribuir para distúrbios gastrointestinais em pacientes com essa condição, conforme orientação de especialistas.

No Brasil, a Anvisa classifica a maca peruana como um alimento ou suplemento alimentar, com regulamentações específicas. A agência alerta sobre propagandas que mencionem efeitos não comprovados do produto e já tomou medidas contra anúncios irregulares que afirmavam benefícios na regulação da libido, fertilidade e fadiga.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)