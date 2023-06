Consumir vinagre de maçã pode auxiliar na perda de peso além de outros benefícios à saúde

O vinagre, ingrediente presente na culinária brasileira, possui utilidades que vão além de dar sabor aos alimentos. Segundo especialistas, o produto pode auxiliar no processo de perda de peso, por promover saciedade e melhorar a absorção de nutrientes no organismo, sendo indicado, inclusive, o consumo de um shot pela manhã.

O ideal, de acordo com nutricionistas, é fazer uso do vinagre de maçã, em especial, os orgânicos em recipientes de vidro, pois as garrafas de plástico podem liberar compostos químicos nocivos para o organismo.

Shot de vinagre de maçã

O shot matinal pode ser feito com:

► Dois dedos de água

► Uma colher de sopa de maçã

► Vinte gotas de própolis

► Uma pitada de gengibre em pó

► Uma pitada de pimenta do reino

A receita proporciona ação anti-inflamatória, antioxidante, melhora na digestão e no processo de detoxificação hepática, sugera a nutricionista Carla Cunha, fundadora da Clínica Sallva – Nutrição & Saúde Mental, em Brasília.

Benefícios de beber vinagre de maçã

► Melhora a absorção de nutrientes no organismo, por conter pectina, substância que permite que os nutrientes permaneçam por mais tempo no estômago;

► Ajuda a controlar o colesterol, devido a pectina liberar um tipo de gel que se liga à gordura e ao açúcar presentes no organismo;

► Ajuda na perda de peso, por promover saciedade, sendo indicado o uso contínuo do shot;

► Alivia a azia, por produzir ácido clorídrico e enzimas digestivas, melhorando processos digestivos

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)