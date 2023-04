Vinagre de maçã: pra que serve, quais são benefícios para a saúde e como usar

Muito usado para temperar saladas, o vinagre pode ser feito a partir de inúmeros ingredientes, porém é com a maçã que o alimento passa a ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobiana.

Além de trazer alguns minerais, vitaminas e o ácido acético, responsável por impedir a ação de enzimas que absorvem carboidratos. Por isso, o vinagre de maçã passa a auxiliar na perda de peso, controle da diabetes e melhora da digestão.

Sendo um aliado da saúde, o alimento ainda possui outros inúmeros benefícios. Confira quais são e como usar o vinagre de maçã.

Benefícios do vinagre de maçã

Além de temperar saladas, o vinagre de maçã possui mais benefícios que os demais vinagres, pois conta com fibras, vitamas e antioxidantes na sua composição. Confira alguns benefícios desse alimento.

Auxilía no emagrecimento: o vinagre de maçã aumenta a sensação de saciedade, diminui a fome e acaba reduzindo a ingestão de calorias, por isso pode ser incluído na alimentação diária. Outro ponto positivo são as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que previnem o acúmulo de gordura. Além de possuir componentes que dificultam a absorção de carboidratos no intestino, ou seja, ajuda a perder peso.

Previne diabetes: sendo uma doença que precisa ter cuidados e muita atenção, o vinagre de maçã pode ser um aliado para a prevenção da diabete. Sendo uma fonte de ácido acético, a substância impede a ação de enzimas responsáveis pela absorção de sacarose. Por isso, o alimento ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue e controlar a doença.

Melhora a digestão: contendo diversas fibras e ácidos que aliviam a má-digestão, o vinagre protege o estômago e diminui a sensação de "peso" após as refeições.

Retarda o envelhecimento e controla a acne: polifenóis presentes na composição do vinagre de maçã podem combater radicais livres formados pelo envelhecimento, poluição e má alimentação. Apesar de melhorar a qualidade da pele, o vinagre não deve ser puro, por conter muitos ácidos prejudiciais, porém pode se diluído.

Protege o fígado: o alimento possui ácidos que ajudam na saúde do fígado, ajudando a processar toxinas e eliminá-las de forma mais eficaz. Dessa forma, o acúmulo de gordura no órgão é diminuido, prevenindo o desenvolvimento de esteatose hepática.

Como usar vinagre de maçã

Na salada: o recomendado é incluir na alimentação de 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Uma alternativa de consumo é na salada, no almoço e jantar, podendo ser aquecido.

Na pele: como vimos, o alimento pode ajudar na qualidade da pele. Portanto, é recomendado diluir uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo de 300 ml de água. O rosto precisa estar limpo e seco para receber a solução. Deixe agir por cinco a vinte minutos e lave novamente.

Diluído em água: para aproveitar todos os seus nutrientes, uma opção é diluí-lo em 100mL de água com limão e tomar 15 minutos antes das refeições. Porém, é importante não exagerar na dosagem e não consumir puro, para evitar uma irritação gástrica.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva)