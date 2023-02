Óleo de Melaleuca: para que serve, como usar, quais os benefícios e qual é a contraindicação

A planta Melaleuca alternifolia, também conhecida como melaleuca, árvore do chá ou tea tree, é a fonte de extração do óleo de melaleuca. Utilizado há milênios na medicina tradicional, este óleo possui propriedades medicinais comprovadas por estudos científicos recentes, tais como antissépticas, antifúngicas, germicidas, antibacterianas, parasiticidas e anti-inflamatórias.

• Veja 10 formas de usar o Óleo de Melaleuca

Como usar o óleo de melaleuca

Os usos mais comuns do óleo de melaleuca são:

Limpar feridas

Com suas propriedades bactericidas, o óleo de melaleuca é eficiente na eliminação de bactérias como E. coli, S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus e outras que podem causar infecções. Além disso, acelera o processo de cicatrização e reduz a inflamação da ferida.

Modo de uso

misturar uma gota do óleo com uma colher de sopa de óleo de amêndoas e aplicar na ferida, cobrindo com gaze. Repetir o processo 1 ou 2 vezes por dia até a completa cicatrização.

Aliviar acne

O óleo de melaleuca combate a acne graças às suas propriedades anti-inflamatórias e ao seu poder de inibir o crescimento de bactérias, como Propionibacterium acnes, responsável pela acne.

Modo de uso: usar um gel ou fluído contendo melaleuca ou misturar 1 mL de óleo de melaleuca com 9 mL de água e aplicar na pele afetada, 1 a 2 vezes por dia.

Curar micose nas unhas

O óleo de melaleuca é eficaz contra fungos, tratando a micose nas unhas sozinho ou junto com outros remédios.

Modo de uso: misturar 2 ou 3 gotas de óleo de melaleuca com um óleo vegetal como o de amêndoas ou coco e aplicar nas unhas afetadas.

Controlar caspa

Este óleo é eficaz no tratamento da caspa, melhorando a aparência do couro cabeludo e aliviando a coceira.

Modo de uso: existem shampoos de farmácia com melaleuca que podem ser usados diariamente. Adicionar algumas gotas de óleo ao shampoo regular também é uma opção.

Repelente de insetos

Este óleo pode ser misturado com outros óleos essenciais, como lavanda ou citronela, para criar um spray repelente de insetos mais eficaz do que produtos com DEET. Também pode ser usado para combater piolhos e aliviar a coceira associada a eles.

Tratamento do pé de atleta

O uso complementar de óleo de melaleuca pode ajudar a tratar a micose do pé de atleta de maneira mais eficaz, além de melhorar os sintomas como coceira e inflamação.

Prevenção do mau hálito

Com propriedades antissépticas e antibacterianas, o óleo de melaleuca pode combater os germes que causam cáries e mau hálito.

Tratamento de infecções genitais

Com propriedades antimicrobianas, o óleo de melaleuca pode ajudar a tratar infecções genitais, como candidíase, vaginose bacteriana e tricomoníase. No entanto, é importante seguir o tratamento indicado pelo médico.

Usos com precauções

O óleo de melaleuca deve ser usado apenas externamente e não deve ser ingerido, pois pode ser tóxico por via oral. Deve ser diluído antes de ser aplicado na pele, especialmente em pessoas com pele sensível.

Efeitos colaterais

O óleo de melaleuca é geralmente bem tolerado, mas pode causar irritação da pele, reações alérgicas, coceira, queimação, vermelhidão e secura. Se ingerido, pode causar confusão, dificuldade de movimento e diminuição da consciência.