Conheça oito plantas que podem fazer muito bem para o sistema imunológico

Jambu, couve, hortelã-pimenta, babosa, coentro e alecrim são algumas das plantas medicinais que podem fazer muito bem para o sistema imunológico. Se antes elas eram usadas com mais conhecimento na medicina popular, por meio dos povos tradicionais, hoje, têm benefícios comprovados a partir de pesquisas científicas. É o que mostra o Grupo de Pesquisa em Horticultura na Amazônia (Hortizon), da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), no campus Paragominas, no sudeste paraense.

De acordo com a agrônoma Luciana Borges, coordenadora do Hortizon, os trabalhos incluem desde o cultivo de hortaliças medicinais até o apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar com acompanhamento e parceria com os produtores do município. No campus de Paragominas, o grupo toma conta de uma horta com várias dessas plantas.

Por meio de chás, essências, banhos ou como alimento, esses vegetais agem diretamente no tratamento de doenças. "As comprovações dos seus benefícios, a partir de pesquisas científicas, possibilitaram a inclusão de diversas plantas medicinais e fitoterápicos na relação de recursos terapêuticos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde", observou a professora.

Jambu

As folhas do jambu possuem teores de antioxidante e vitamina C, que, entre muitas vantagens, previne o envelhecimento precoce. Os antioxidantes ajudam a proteger a pele dos danos oxidativos e, além disso, a vitamina C favorece a formação de colágeno, que ajuda a manter a saúde da pele. Outras substâncias antioxidantes presentes na planta de jambu são os compostos fenólicos, como flavonoides, fenóis e carotenoides, que podem ajudar a proteger as células contra os danos da oxidação, causados pelos radicais livres no organismo.

"O jambu tem alto teor de antioxidantes, que são substâncias que a gente cita como anticancerígenas. Acaba atuando nessa ação preventiva. É uma hortaliça que se compara ao teor de vitamina C da laranja e da acerola, que são frutas que têm os maiores teores de vitamina C", comentou Luciana.

Agrônoma Luciana Borges é coordenadora do Hortizon (Hortizon)

Couve

A couve é uma hortaliça rica em vários nutrientes benéficos ao organismo, como as vitaminas C e A, além de minerais, como o potássio, cálcio e o ferro. O cálcio é importante para a formação dos ossos e manutenção da massa óssea, e ajuda a controlar impulsos nervosos. A vitamina C presente na couve é importante para proteger o organismo de infecções, manter a saúde de ossos, cartilagens e mucosas e facilitar a absorção de ferro. Também favorece a regulação da pressão sanguínea, por ser rica em potássio.

"Por ter alta concentração de clorofila e magnésio, promove o relaxamento da musculatura tensionada, prevenindo enxaqueca e cefaleias. A couve é rica em antioxidantes, como flavonoides e fenóis, substâncias que podem contribuir para a prevenção de vários tipos de câncer", pontuou.

Hortelã-pimenta

Já a hortelã-pimenta possui ação medicinal e aromática, por apresentar em sua composição óleo essencial, representado pelo aroma refrescante e um sabor característico. Contém antioxidantes e vitaminas que lhe conferem propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias.

Além de vitaminas A, B6, C, E, K, ácido fólico e a riboflavina, a a hortelã-pimenta é rica na substância química mentol, que é excelente descongestionante e expectorante, ajudando a expelir o muco e a diminuir a tosse. Consumir chá de hortelã é uma boa pedida para diminuir a dor de garganta e a tosse seca.

Babosa

A babosa é muito conhecida por suas propriedades calmantes, cicatrizantes, anestésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias, além de ser ótima para hidratar o cabelo e cuidar da pele. Na medicina popular é usada tradicionalmente no tratamento de pequenos cortes, inflamações, queimaduras e irritações da pele, por conta de apresentar essas propriedades. O suco desidratado da babosa tem propriedades laxantes.

Essa planta possui propriedades que estimulam a produção de colágeno pela pele, que é a substância responsável por manter a elasticidade. Quando utilizada regularmente, a babosa pode ajudar a diminuir a profundidade das rugas e até eliminar algumas marcas de expressão, nos olhos, na testa ou na boca.

Coentro

Já o coentro é rico em Vitamina A, que auxilia na manutenção da saúde ocular, óssea e nervosa, aumentando a imunidade. É eficaz na prevenção de doenças cardiovasculares e no combate ao envelhecimento. É rico em minerais como potássio, ferro e selênio, que, segundo estudos, é um mineral com um alto poder antioxidante. Por isso, ajuda a prevenir doenças cancerígenas e a fortalecer o sistema imunológico, além de proteger contra problemas cardíacos.

"Possui magnésio, que auxilia na formação óssea e influencia na quantidade dos hormônios que regulam os níveis de cálcio no sangue. As folhas e sementes de coentro, por serem excelentes fontes de antioxidantes, inibem a ação dos radicais livres. Alguns estudos experimentais relatam que o extrato de coentro pode reduzir a formação de coágulos sanguíneos, o que, potencialmente, reduz o risco de doença cardíaca. As propriedades antimicrobianas e antibacterianas das folhas e das sementes de coentro também podem ajudar a combater infecções", ressaltou a professora.

Alecrim

As folhas do alecrim são bastante utilizadas para preparos de chá e infusões. Popularmente, o alecrim tem indicações para os distúrbios circulatórios e distúrbios digestivos, é antisséptico, cicatrizante e tem propriedades digestivas, diuréticas e antidepressivas. O alecrim serve para auxiliar na digestão dos alimentos e no tratamento de dor de cabeça, depressão e ansiedade.

"Estudos relatam que o alecrim é rico em antioxidantes como ácido rosmarínico, ácido cafeico e ácido carnósico, o que ajuda a melhorar o sistema imunológico, prevenir infecções e melhorar a saúde da pele. Mas atenção: pesquisas também destacam que ele tem contraindicação para pessoas com doença prostática, gastroenterites, dermatoses e convulsão", concluiu.

Boldo

As duas espécies de boldo mais utilizadas são o boldo do Chile ou boldo verdadeiro. Popularmente, o boldo é usado para digestão, prisão de ventre, ação diurética e redução de gases, podendo ser também utilizado como remédio caseiro para o fígado, devido às suas propriedades digestivas e hepáticas.

Estudos relatam que o boldo possui ação anti-inflamatória e antioxidante, por possuir compostos fenólicos na sua composição como polifenóis e alcaloides, ácido rosmarínico e a forscalina, que combatem os radicais livres e reduzem os danos nas células do organismo, podendo prevenir o envelhecimento precoce e doenças cancerígenas.

Manjericão

Ainda segundo o Grupo de Pesquisa em Horticultura na Amazônia, estudos indicam que o manjericão é rico em nutrientes como ômega-3, vitaminas A, C e K, sais minerais, cálcio, magnésio, manganês, ferro e cobre. Desta forma, o manjericão pode reforçar o sistema imunológico, reduzir o estresse, aliviar os sintomas de resfriados e melhorar o sistema digestivo.

As propriedades do manjericão incluem sua ação antiespasmódica, digestiva, vermífuga, antibacteriana, fungicida, inseticida, adstringente, cicatrizante, febrífugo, estimulante e anti-inflamatória.