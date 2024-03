Câncer: Suco de limão, gengibre, aloe vera e cravo da Índia cura a doença? Entenda

Um vídeo que circula nas redes sociais com a receita de um suco que promete curar câncer terminal vem causando polêmica entre os especialistas. A publicação afirma que a bebida, feita com feita de limão, gengibre, aloe vera e cravo da Índia, teria curado mais de 170 pacientes de todos os tipos de câncer”. A orientação no vídeo é que a bebida deve ser consumida três vezes ao dia. O anúncio ainda afirma: "Os médicos não querem que você saiba disso".

No Facebook, a publicação somava mais de 64,6 mil curtidas, 23 mil compartilhamentos e 2 mil comentários, nesta quarta-feira (13).

Suco de limão, gengibre, aloe vera e cravo da Índia cura câncer?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), a alegação de que a bebida possa prevenir, tratar ou curar câncer é falsa. “Portanto, a SBOC desencoraja a população a fazer uso de tal substância como método preventivo ou terapêutico contra o câncer”, afirma a instituição.

"Ressaltamos que informações falsas relacionadas ao câncer podem ser extremamente prejudiciais para a sociedade, em termos de prevenção, e para os pacientes em tratamento.” ressalta a SBOC.

O que dizem os especialistas sobre “suco que cura câncer”?

De acordo com a chefe da Nutrição do Instituto Nacional de Câncer (Inca), Viviane Dias Rodrigues, nenhum alimento separado ou em conjunto com outro pode garantir a cura do câncer. "Em qualquer fase do tratamento de câncer, o que a gente orienta é uma alimentação saudável, composta por frutas, legumes, verduras e leguminosas", diz a nutricionista.

A especialista explica que o acompanhamento nutricional de um paciente durante o tratamento de câncer é importante para que o corpo possa ter suas necessidades orgânicas supridas. "O tratamento de câncer é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e hormonioterapia. Esses são os tratamentos reconhecidos cientificamente. A alimentação atua auxiliando o paciente durante o tratamento, propiciando um bom estado nutricional ou a recuperação do seu estado nutricional" explica.