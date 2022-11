Prevenção é fator decisivo para a cura do câncer de próstata

Detectar o câncer de próstata em fase inicial é um critério essencial para que o tratamento seja bem sucedido. A campanha Novembro Azul alerta justamente sobre a prevenção da doença, que atinge uma parcela significativa da população masculina. Apenas no Pará, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), foram registrados 209 casos entre janeiro e outubro deste ano - em 2021, o número de pessoas acometidas pela doença chegou a 409. Quanto aos óbitos causados pelo câncer de próstata, as notificações registraram 383 no ano passado e 172 em 2022, até agosto.

VEJA MAIS:

O câncer de próstata é uma enfermidade maligna, segundo o médico urologista Ricardo Tuma, e só fica atrás do câncer de pele na frequência de acometimento de homens. Embora seja um pouco mais raro, o de próstata é mais agressivo que o de pele, diz o especialista. "A grande questão é que, quando você detecta precocemente, tem a oportunidade de oferecer um tratamento curativo ao paciente. Se pegar a doença em uma fase mais avançada já começam a ficar limitadas as chances de cura, até porque pode ultrapassar o limite da próstata, se espalhar pelo corpo do indivíduo e trazer complicações sérias na vida do paciente", ressalta.

Como, em muitos casos, os sintomas não são percebidos pelo paciente, porque nem sempre o câncer de próstata causa dor, ter o hábito de rastrear a doença e ficar atento aos exames é ainda mais importante. Até porque nessa fase inicial, quando o homem não sente nada, é o melhor momento para tratar, de acordo com Tuma, por se tratar de uma doença localizada. Eventualmente, no entanto, pode haver sintomas como dificuldade para urinar, retenção urinária e sangramentos. "Existem diversos outros sintomas quanto ao hábito urinário e o fluxo urinário, mas o que chama atenção é que se trata de uma doença indolor e silenciosa".

Fatores de risco

O homem deve ficar atento ao surgimento do câncer a partir dos 40 ou 45 anos, se houver antecedente familiar, e a partir dos 45 ou 50 anos se não houver. "No geral, essa é a faixa etária recomendada. É muito importante fazer a prevenção, especialmente quando tiver algum caso na família, porque esse é um fator de risco para o câncer de próstata. Um indivíduo que tem um pai com câncer de próstata tem chance maior de ter a doença também. Outros fatores são a raça, porque o indivíduo negro desenvolve a doença com mais frequência que o branco, e o envelhecimento, já que pessoas mais velhas têm mais câncer, embora seja um tumor menos agressivo no idoso. No jovem é mais agressivo", destaca o médico.

Além da hereditariedade, do envelhecimento e da raça, os hábitos também influenciam no surgimento da enfermidade. Ou seja, pessoas que levam uma vida mais irregular, com consumo de bebidas alcoólicas e gorduras, fumam e não fazem atividade física têm mais probabilidade de ter câncer de próstata, segundo Ricardo Tuma. Para prevenir a doença, é preciso ter qualidade de vida e hábitos saudáveis, incluindo a prática de atividades físicas e alimentação balanceada.

Casos

O tecnólogo em radiologia Marcelo Maia, de 52 anos, é acostumado a fazer o preventivo. Embora nunca tenha sido acometido pela doença ou tenha antecedentes familiares de câncer de próstata, ele opta por ir ao médico anualmente. Uma tia dele já faleceu por câncer no útero e um tio morreu por câncer nos rins. "Faço desde os 45 anos. É importante para monitorar a doença porque, quando se detecta no início, as chances de cura são de até 90%", afirma.

Para ele, a campanha Novembro Azul é positiva justamente porque "desperta a consciência e quebra esse preconceito que ainda ronda a classe machista", diz. "É importante que as pessoas percam a vergonha e o preconceito. É necessário que haja palestras e divulgação durante todo o ano orientando e explicando o que é a doença e como são feitos os exames preventivos e os tratamentos", opina o tecnólogo.

O vigia Mário Nilson, de 49 anos, também vai ao médico uma vez por ano, mas ele começou a prevenir o câncer mais cedo, antes dos 40 anos. Ele nunca teve a doença, mas um de seus familiares foi operado recentemente e está fazendo tratamento com quimioterapia. Desde que começaram a surgir casos em sua família, cerca de 10 anos atrás, Mário passou a ficar mais preocupado e foi atrás dos exames preventivos.

"Todos nós sabemos, hoje, que a incidência de câncer não só no Brasil, mas no mundo, está muito grande. Homens não querem se prevenir por conta do machismo que ainda impera. Por isso é muito importante a campanha do Novembro Azul, para ter mais conscientização e chamar atenção de homens para fazer os exames preventivos. Câncer de próstata é uma doença silenciosa e a maioria dos casos descobertos já estão muitos avançados por causa da não prevenção à saúde. Pessoas do meu convívio social não tiveram tempo de reverter o problema porque quando descobriram a enfermidade foi tarde demais", alerta.

Tratamento

Médico urologista, Ricardo Tuma explica que existe uma série de opções de tratamentos que variam de acordo com a extensão do problema e da doença. O tratamento do câncer de próstata pode ser curativo, com cirurgia ou radioterapia, que são duas opções com diversas modalidades. Em estágios mais avançados, algumas cirurgias são possíveis, mas também existem as quimioterapias e tratamentos de bloqueios hormonais.

VEJA MAIS:

A Sespa informa que existe Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que abrange todos os níveis de atenção dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como porta de entrada a Unidade Básica de Saúde (UBS). A referência de média complexidade para diagnóstico do câncer de próstata no Pará, com consulta e biópsia, é o Hospital Regional Abelardo Santos.

Ações

O Grupo Liberal costuma realizar ações anualmente para conscientização dos funcionários sobre a prevenção do câncer de próstata. Dentro do "Blue Day", foram realizadas atividades na TV Liberal, na manhã desta terça-feira (22), com a palestra do médico Ricardo Tuma sobre saúde do homem, e no Jornal O Liberal, na manhã desta quarta-feira (23), com aferição de pressão e teste de glicemia. Os funcionários do jornal também tiveram acesso à palestra do urologista de forma remota.

Coordenadora de gestão de pessoas do Jornal O Liberal, Rádio Liberal e portal OLiberal.com, Renata Souza diz que as ações da empresa estão mais intensas neste ano, principalmente por unir os funcionários das duas sedes. A importância da atividade, para ela, é lembrar o funcionário de ir ao médico e fazer sua prevenção anual. "Trabalhamos muito a saúde do trabalhador, o objetivo é trazer qualidade de vida para os funcionários", ressalta.