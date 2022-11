Câncer de próstata: como é feito o diagnóstico e o tratamento?

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano, entre 2020 e 2022. Essa doença acomete mais os homens que estão na faixa etária de 60 anos, porém, a partir dos 40 anos, a população masculina já deve realizar exames específicos para que ocorra o diagnóstico precoce da doença.

De acordo com o urologista João Frederico Andrade, atuante no Hospital Adventista de Belém, cerca de 16% dos homens poderão ter câncer de próstata ao longo da vida. Diante desse cenário, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a chance de cura da doença.

O médico ressalta que o câncer de próstata pode ser diagnosticado por meio dos seguintes exames: Exame do Antígeno Prostático Específico (PSA), exame de toque retal e exame de imagem da próstata, como ressonância magnética ou ultrassom transretal. “A partir da suspeita, nós precisamos fazer uma biópsia de próstata e, com ela, vamos analisar se é câncer”, revela o urologista.

Tratamento

Ainda segundo João Frederico, o tratamento dessa doença se baseia principalmente no estágio em que ela se encontra. “Nas fases iniciais, a forma mais comum de tratar é com procedimentos cirúrgicos, com a realização da prostatectomia radical, que trata-se da retirada de toda a próstata”, acrescenta o médico.

Já em casos que têm alto risco pode ser realizada a penectomia pélvica, radioterapia ou bloqueio hormonal.

O médico também destaca que é importante manter hábitos saudáveis, entre eles, não fumar, praticar atividades físicas, manter uma dieta balanceada e evitar uma rotina estressante.

Em Belém, o Hospital Adventista de Belém é referência no tratamento de diversos tipos de câncer e no atendimento humanizado. Para agendar consultas e exames de imagem, entre em contato por meio dos números: (91) 3084-7533 ou (91) 3194-1133. Clique aqui e saiba mais.