Câncer de pulmão tem cura? Conheça a doença que acometeu Rita Lee

A cantora Rita Lee faleceu na noite de segunda-feira (8), aos 75 anos, após luta contra um câncer de pulmão. Ícone do rock brasileiro, Lee foi diagnosticada com a doença em maio de 2021. Em abril de 2022, chegou a ser considerada curada, mas, para pacientes oncológicos de maneira geral, esse período intervalar sem a doença é tratado como "remissão". A cura, de fato, só é atestada após mais de cinco anos sem sinais da doença.

Rita Lee teve uma última internação recente, em 24 de fevereiro de 2023, quando ficou oito dias no Hospital Israelita Albert Einstein. A cantora voltou para casa no dia 4 de março. O marido dela, Roberto de Carvalho, disse, à época, que ela estava bem, "fortalecendo-se, recuperando-se". "Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizadas, que resultarão, eventualmente, em internações, uma vez que se tem de lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos", explicou Roberto no dia da volta da cantora para a sua casa.

Rita Lee faleceu pouco mais de dois meses após o retorno para casa, cercada de amigos e familiares, em São Paulo, da forma que desejava.

Saiba quais são os primeiros sintomas do câncer de pulmão e quais as chances de cura da doença:

O que é o câncer de pulmão?

O câncer de pulmão que afetou Rita Lee ocorre, geralmente, em pessoas que fumam. A doença pode ser dividida em dois tipos: o câncer de pulmão de células pequenas, sendo este o mais perigoso, e o câncer de pulmão de células não pequenas.

O que pode causar o câncer de pulmão?

As causas do câncer de pulmão costumam ser associadas a fumo passivo, tabagismo e histórico familiar.

Quais são os sintomas do câncer de pulmão?

Os primeiros sintomas do câncer de pulmão podem ser uma tosse persistente, dor no peito, rouquidão, falta de ar, sentir-se cansado, perda de peso ou apetite e pneumonia recorrente ou bronquite.

Como é feito o diagnóstico do câncer de pulmão?

O diagnóstico do câncer de pulmão pode ser feito a partir de exames de imagem, como raio-x ou tomografia. Exames complementares, como a broncoscopia e a biópsia, também podem indicar a doença.

Câncer de pulmão tem cura?

De acordo com especialistas, todos os cânceres que são descobertos em estágio inicial podem aumentar as chances positivas para o tratamento. Quando é possível retirar o tumor ainda no início, as chances aumentam em até 70%.

Como é feito o tratamento do câncer de pulmão?

O tratamento para o câncer de pulmão pode ser a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Se o tratamento for associado, o paciente pode responder melhor e conseguir se curar da doença.