André Nascimento e Os Muleques do Carimbó lançam EP nesta quinta (31); saiba mais

O lançamento do novo EP “Sabiá Raiz”, composto por André Nascimento e "Os Muleques do Carimbó", acontece nesta quinta-feira, 31, às 19h no espaço Na Figueredo. O evento terá a participação de outros artistas da cena cultural paraense. Nazaré Pereira, Priscila Cobra e DJ Junior de Almeida, farão parte da programação de lançamento.

VEJA MAIS

André Nascimento, em seus quase 40 anos de carreira, busca sempre dialogar suas composições com experiências que evocam o sagrado e as encantarias da cultura amazônida, absorvendo com sensibilidade os saberes tradicionais dos povos das florestas e dos rios. Dessa forma, o artista compõe suas músicas e revela a beleza natural do movimento cultural da Amazônia através, principalmente, do carimbó.

Por outro lado, “Os Muleques do Carimbó”, com apenas 4 anos de fundação, busca fortalecer a cultura maior do Pará, o carimbó, atraindo jovens músicos que saibam tocar ou dançar o ritmo da cultura ancestral da Amazônia. O grupo nasceu em meio a pandemia causada pelo Covid-19, durante uma conversa entre o compositor André Nascimento e o músico Cine Toti. André pediu para Toti convidar alguns “muleques” para tocarem carimbó, que rapidamente convidou os jovens Caliel Martins, Arlysson Cunha e Wanderson Pinho. E assim surgiu o grupo que hoje conta com 17 pessoas, sendo: 10 músicos, 5 dançarinos e 2 coordenadores.

Os Muleques do Carimbó/Elisangela Lobo

A apresentação do novo EP “Sabiá Raiz” começa às 19h desta quinta-feira, 31, no espaço “Na Figueredo” e os ingressos serão vendidos na portaria do local.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)