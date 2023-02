Compositor André Nascimento indica trilhas sonoras para ouvir

Desde o lançamento em 2021, a produção original e nacional da Netflix, “Cidade Invisivel”, conquistou o público, principalmente por apresentar um cenário totalmente folclórico e mágico com histórias conhecidas dos brasileiros.

No último ano, parte do elenco esteve na capital paraense para gravar a segunda temporada e essa visita fez com que a expectativa para os novos episódios aumentassem. Nos últimos dias, a plataforma confirmou a data de estreia e a partir do dia 22 de março a produção estará disponível no catálogo da Netflix.

Entre os que esperam ansiosamente o retorno da série, está o compositor paraense André Nascimento que terá uma música de sua autoria na trilha sonora da produção.

Como alguém que entende de música, o paraense veio hoje, 27, ao O Liberal indicar três trilhas sonoras que valem a pena conhecer em sua opinião. A primeira indicação é a trilha do filme “1492 - A Conquista do Paraíso”, lançado em 1992. O longa apresenta como pano de fundo a colonização européia na América, pelo olhar do colonizador. “É um filme muito bem produzido e dirigido e, além da fotografia ser lindíssima, marca exatamente pela trilha sonora do Vangelis, que dispensa comentários. Essa trilha determina toda a epopeia nessa história do filme. Pra mim, inclusive, ela marca a temperatura de todos os acontecimentos”, conta ele.

A segunda indicação do compositor é do filme “Dias”, que marca a estreia do profissional no cinema, com a banda Epadú, através da canção “Rumacidade”. O curta-metragem tem como diretor Fernando Sectowick, e apresenta uma espécie de recorte da cidade de Belém mais moderna. A história se passa nos anos 90 e apresenta a história de três estranhos que se conectam após um acidente de carro. “Eu tenho um carinho muito especial por ela porque foi a minha primeira experiência no cinema feito aqui [no Pará], e isso é fundamental. A produção toda foi feita aqui. Me sinto muito honrado em ter feito parte desse projeto que foi o meu primeiro no audiovisual e feito aqui na nossa terra”, afirma.

Por fim, a trilha que André indica é mais um trabalho de sua autoria e que estará presente na nova temporada de “Cidade Invisivel”. A canção “Barreira do Mar” surgiu a partir da experiência do profissional enquanto morou no Marajó, entre os anos 2001 a 2007. André conta que assim que compôs a canção, em 2010, entrou em contato com o empresário e amigo Na Figueredo, proprietário do selo musical Na Records, e ao ouvi-la o amigo disse-lhe que a música o levaria André “para o mundo”. “Agora eu posso dizer, definitivamente, que meu trabalho tá no mundo e, melhor ainda, através do audiovisual, o que me deixa muito feliz. Como eu sempre digo: ‘Salve as forças da natureza’”, finaliza o compositor.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)