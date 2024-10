Palco Giratório vem a Belém por meio do Sesc Casa de Artes Cênicas; saiba mais

Após uma intensa semana de programações na véspera do Círio em Belém, o Palco Giratório - maior projeto de circulação de artes cênicas do Brasil - retorna à capital paraense com uma nova agenda. A programação ocorre entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro, no Sesc Ver-o-Peso, em Belém, com entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada espetáculo.

Para iniciar a programação, no dia 30 de outubro, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges (MS) conduzem o “Pensamento Giratório - PROCEDIMENTO #6”. Com base em suas experiências, os artistas propõem um debate sobre a profissionalização e práticas sustentáveis na dança, abordando atividades desenvolvidas durante a pandemia de Covid-19 e como essas vivências continuam influenciando seus processos criativos. Explorando novos territórios, eles desafiam as perspectivas tradicionais da cena. A atividade começa às 16h, com classificação livre.

Procedimento 6/Jackeline Moujrão

Segundo o analista de teatro e responsável pela programação, Enoque Paulino, o Palco Giratório é um projeto nacional do Sesc. E é configurado como o maior projeto de circulação de espetáculos de artes cênicas do Brasil. A curadoria nacional do projeto, que é feita anualmente pelo Sesc de Artes Cênicas, está na sua 26° edição. Além disso, assim como Enoque, cada Analista Regional de Artes Cênicas pelo Brasil, indica trabalhos avaliados por toda a rede. Até o fechamento da lista de grupos e trabalhos que participarão da circulação, são meses de organização e avaliação.

Nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, Jackeline Mourão apresenta o espetáculo “PROCEDIMENTO #6” em sessão dupla. A artista questiona como criar um desaparecimento em um espaço onde o efêmero é registrado, explorando os limites entre o real e o imaginário. Além dessa atração, o Sesc de Artes Cênicas irá trazer para Belém o grupo amazonense Buia Teatro, com o espetáculo Cabelos Arrepiados, uma opereta de terror infantil.

“PROCEDIMENTO #6” traz dispositivos que evocam paisagens onde as imagens se formam como memórias de outras memórias, distorcendo a matéria visível e frágil do corpo. A dupla de artistas redescobre vestígios do passado a partir de gestos no presente. As apresentações começam às 19h, com classificação livre.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)