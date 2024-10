26ª edição do projeto Palco Giratório do Sesc homenageia Amir Haddad; confira a programação

Grupo Tá Na Rua. (Divulgação)Amanhã, quarta-feira (9), às 16h, Amir Haddad, homenageado desta 26ª edição do projeto Palco Giratório do Sesc, conduzirá o “Pensamento Giratório – Políticas Públicas para as Artes Públicas”, no Sesc Ver-o-Peso. A palestra tem como foco o debate sobre a importância de políticas públicas que incentivem a arte pública, gratuita e acessível a todos, destacando o papel transformador do Grupo Tá Na Rua.

As atrações ocorrerão até sexta-feira (11), misturando a cultura local da cidade e promovendo um intercâmbio multicultural. A programação contará com peças teatrais, bate-papos e uma participação no Auto do Círio, festividade que reúne a comunidade artística de Belém durante o período do Círio. Com classificação livre e entrada gratuita, os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada espetáculo.

Com 86 anos de vida e 66 de carreira, a relação de Amir Haddad com Belém e o teatro paraense é de longa data. Amir participou da criação do Auto do Círio, realizando a primeira oficina de Teatro de Rua e dirigindo as montagens do cortejo nos anos de 1993 e 1994. Este ano, com o Palco Giratório, ele retorna ao cortejo pelas ruas do Centro Histórico de Belém junto ao Grupo Tá Na Rua (RJ), do qual é fundador.

Com o Grupo Tá Na Rua, Amir procurou se aproximar do público, ouvindo suas demandas, perspectivas e vontades em uma arte pública. Em quase meio século de produção artística, ele se consolidou como um dos grandes nomes da área teatral nacional, tendo a oportunidade de trabalhar com pessoas como Marieta Severo, Andreia Beltrão e Letícia Spiller.

Grupo Tá Na Rua. (Divulgação)

Palco Giratório

Desde 1998, o projeto de circulação de artes cênicas do país já envolveu 380 grupos, com cerca de 10 mil apresentações para 5 milhões de espectadores. Reconhecido por fomentar o intercâmbio cultural e democratizar o acesso ao teatro, o Palco Giratório apresenta atividades que envolvem teatro gestual, mímica, debates sobre políticas públicas e espetáculos baseados em mitologias latino-americanas. O evento, que ocorre em âmbito nacional, se subdivide em programações pelos estados brasileiros. Este ano, o evento contará com uma programação repleta de musicalidade, negritude, intergeracionalidade, acessibilidade e inclusão. Os homenageados desta edição são Amir Haddad e Maurício Tizumba.

Serviço

Sesc no Pará traz Amir Haddad para o centro do Palco Giratório

Período: até 11/10/2024

Classificação etária: livre

Programação gratuita (os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada espetáculo)

Informações: (91) 3084-0472 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso)