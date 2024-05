Rotatória do 40 Horas, em Ananindeua, é substituída por semáforos, veja o que muda no trânsito

A partir das 21h desta sexta-feira (24), a rotatória do 40 Horas, que fica na confluência com as avenidas Independência e Dom Vicente Zico, em Ananindeua, será substituída por sinalizações semafóricas. A informação foi divulgada pela Agência Pará.

O projeto foi desenvolvido pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e a execução dos serviços será realizada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, que será executada em 4 etapas.

VEJA MAIS:

A primeira será a remoção da rotatória e adequação do retorno. A segunda será a pavimentação da área da rotatória para passagem de veículos. Na terceira etapa será realizada a sinalização vertical e horizontal para assegurar a segurança do tráfego e a última e quarta etapa compreenderá a implantação dos grupos semafóricos.

De acordo com o governo do Estado, no total, serão instalados 6 semáforos com três tempos de movimento. Além disso, o projeto prevê a abertura de um retorno entre as duas torres de energia no sentido das avenidas Mário Covas e Hélio Gueiros. O sistema conta ainda com faixas preferenciais à direita e tempo de travessia para pedestres, além de revitalização da sinalização horizontal e vertical para orientação.

Fiscalização e orientação

Durante o período de execução de obras, o Detran ordenará o trânsito para orientar os motoristas até que todo o serviço esteja concluído e entregue à população. As equipes de fiscalização do órgão de trânsito vão realizar o monitoramento na área. Para reforçar as orientações sobre as novidades realizadas na via, equipes de educação farão ações junto à população.