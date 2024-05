Avenida Hélio Gueiros ficará interditada por 45 dias em Ananindeua; saiba qual rota alternativa usar

A avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, foi interditada na manhã desta quinta-feira, 16, por volta das 8h e deve seguir desse jeito pelos próximos 45 dias. A informação é da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) do município, que também orienta aos motoristas que usem uma rota alternativa no bairro.

VEJA MAIS

O trecho interditado compreende a Avenida Hélio Gueiros entre as passagens Bagani e Samaria. O motivo são as obras de duplicação da via, onde serão realizados os serviços de drenagem profunda, com a instalação da nova tubulação, a terraplanagem, o meio feio e a pavimentação asfáltica.

Os motociclistas e os motoristas de carros, ônibus e caminhões deverão seguir a rota:

Sentido Bairro – Rotatória do 40 Horas

Avenida Hélio da Mota Gueiros (final da linha): passagens Bagani, Santa Clara, Coração de Jesus, Avenida Hélio da Mota Gueiros.

Sentido Rotatória do 40 Horas – Bairro

Avenida Hélio da Mota Gueiros, passagens Coração de Jesus, Santa Clara, Bagani, Avenida da Mota Gueiros (final da linha).