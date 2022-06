Pedido de casamento emociona público durante festival de quadrilhas de Ananindeua

O mês de junho é marcado por tradições como a de reverenciar e fazer pedidos e promessas aos santos, em especial a Santo Antônio, o santo casamenteiro. É quando os solteiros pedem ao famoso santo para arrumar um amor. Como manda a tradição, a pessoa faz o pedido colocando a imagem do santo virada de cabeça para baixo, como uma espécie de castigo para que ele ajude na graça o mais rápido possível, pois sabe que se isso não acontecer, ele ficará muito tempo naquela posição. Quando a graça é alcançada, deve-se desvirar o santo como sinal de agradecimento.

E dentro do espírito dessa tradição junina, um fato inusitado animou e emocionou a todos que prestigiaram a 6ª noite do Forró Ananindeua. A última quadrilha junina do Concurso Municipal, Os Kaboclos, estava prestes a se apresentar quando houve a surpresa, inclusive com a quebra do protocolo: o marcador do grupo chamou o casal Juliano e Kassylene à frente do tablado de apresentações e aconteceu um lindo pedido de casamento. Para a felicidade do moço e de santo Antônio, ela aceitou e, ao som das palmas do público presente, os dois se beijaram.

VEJA MAIS

Todo mundo sabe que o mês de junho é marcado por tradições como a de reverenciar e fazer pedidos e promessas (Leandro Santana/ Prefeitura de Ananindeua)

Casar já estava nos planos

Juliano Albuquerque, 23 anos, e Kassylene Gomes, 27 anos, estão juntos há um 1 ano e 4 meses e já tinham planos de casar, mas a noiva foi surpreendida com o pedido. "A gente já queria casar, mas eu jamais imaginei que esse pedido aconteceria aqui no Forró Ananindeua, com tanta gente assistindo e quebrando todos os protocolos do concurso", disse ela com lágrimas nos olhos.

O cúmplice de toda essa surpresa foi Sandro Santos, marcador da Quadrilha Os Kaboclos. Segundo ele, nem o presidente do grupo sabia do pedido de casamento e isso já estava sendo preparado há, mais ou menos, uma semana. "Deu certo graças a Deus!", finalizou, agradecido, o marcador.

VEJA MAIS

O noivo comentou sobre a preparação e o desfecho da surpresa. "Eu já havia comprado as alianças há bastante tempo, mas nunca dava certo para fazer o pedido e, então, eu esperei a ocasião certa e foi aqui na nossa estreia na quadrilha Os Kaboclos".

Kassylene conta que nunca fez nenhum tipo de simpatia ou pedido a Santo Antônio, mas deu tudo certo e é isso que importa! O casamento deles está previsto para o final desse ano e, agora, o maior São João do Pará faz parte da história do casal. Viva São João! Viva o amor!