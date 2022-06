Confira três dicas de mesa posta de festa junina para você montar e economizar

Com o avanço da vacinação contra a covid-19, diversas festas populares retornaram em 2022. Entre essas celebrações, a festa junina era uma das mais aguardadas. Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas inspirações de mesa posta para você aproveitar esse momento com elegância, mas não deixar a temática festiva de lado.

A mesa posta pode ser feita com qualquer utensílio, como pratos, talheres, copos e adornos de uma maneira organizada e que combine com a estética proposta. Juntando as regras de etiqueta e um ambiente agradável, confira essas dicas de decoração:

Trisha Guimarães - @acasacomoelae

Nesta dica, as bandeirinhas na parede foram feitas de guardanapos de papel. Confira:

Outra opção é aproveitar o tecido de chita em diversas formas. Veja:

Alê Laguardia - @mesaposta

Com quase 300 mil seguidores, este perfil, além da festa junina, consegue lhe trazer inspirações para diversas datas comemorativas e ocasiões. Confira:

Cintia Maria - @cintiamariatelier

Com simplicidade e criatividade, a mesa posta para celebrar as festas juninas pode surpreender os convidados! Neste exemplo, louças do dia-a-dia podem ser reaproveitadas e usadas com a temática. Confira:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)