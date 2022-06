Festas juninas: veja como cuidar dos dentes nessa época

No Brasil, a festa junina é um festival essencialmente católico, cujo principal objetivo é celebrar três grandes santos populares: Santo Antônio, São Pedro e São João Batista. Essa época conta com diversas atrações, entre elas, as comidas típicas, como bolo de milho, quentão, maçã do amor e pamonha.

Diante de tantas comidas saborosas, é importante prestar ainda mais atenção na saúde bucal, devido à variedade de alimentos doces oferecidos nos tradicionais arraiais.

Segundo o Comitê Educativo da Uniodonto Belém, existem alimentos que podem ser prejudiciais e benéficos para a saúde bucal. Os alimentos que são pegajosos, pastosos ou rígidos podem causar grandes prejuízos aos dentes.

Entre as comidas juninas, destacam-se a pamonha, bolo podre e o pé de moleque. Além de favorecer a permanência do açúcar na boca, esses quitutes podem facilitar a quebra do dente.

Alimentos juninos duros, como pé de moleque e maçã do amor, podem quebrar os dentes (Banco de imagens/Freepik)

A seguir, confira dicas para curtir as festas juninas sem prejudicar os dentes:

1. Beba água sempre, principalmente durante as comemorações juninas, pois ela ajuda a diminuir o índice de açúcar na cavidade oral, o que melhora o fluxo salivar;

2. Chame o seu par para dançar, curta a festa, mas não esqueça de passar o fio dental corretamente e escovar os dentes ao menos três vezes ao dia;

3. Não combine alimentos doces com refrigerantes, pois isso pode aumentar as chances de descalcificação do esmalte do dente e, consequentemente, as chances de cáries;

4. Para quem usa aparelho ortodôntico, é importante evitar alimentos duros para não quebrar as peças.

Em caso de acidentes odontológicos em festas juninas, procure um dentista.