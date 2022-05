O uso de chupeta faz mal para a saúde bucal do bebê?

O uso de chupeta é muito indicado para acalmar os bebês e crianças, porém, quando utilizado de maneira desordenada, esse objeto pode causar grandes problemas dentários e dificuldade ao falar.

Segundo o Comitê Educativo da Uniodonto Belém, a chupeta é recomendada para crianças que, por razões neurológicas, apresentam dificuldades de sugar e não conseguem mamar. Desta maneira, ela tem a função de ensinar os pequenos a fazerem esse movimento.

A seguir, confira os principais problemas causados pelo uso de chupeta:

1. Interferência na amamentação: os bebês que usam a chupeta durante o dia inteiro, sem momentos de pausa, podem ter problemas com a amamentação. Uma das hipóteses é que eles se sentem satisfeitos com o bico da chupeta e acabam abandonando o peito da mãe antes do tempo recomendado;

2. Favorece o aparecimento de infecções: a chupeta pode estar relacionada com diversas infecções, entre elas, aquelas que causam dor de ouvido no bebê. Isso porque ela favorece a circulação de microrganismos na região, por meio da movimentação do músculo tensor do palato;

3. Danifica os dentes: além da negligência com a escovação, o uso prolongado da chupeta também pode causar alterações na formação das estruturas da boca da criança. O céu da boca pode atrofiar, assim como os dentes superiores podem ser empurrados para frente;

4. Dificulta a fala: ao passar tempo demais com a chupeta na boca, a criança acaba tendo dificuldades para falar. Com isso, tende a balbuciar no lugar de imitar os sons que ouve ou repetir as palavras que são ensinadas.

O Comitê Educativo da Uniodonto Belém também informa que devido às consequências do uso desordenado de chupeta, recomenda-se que as crianças usem o objeto, no máximo, até os três anos de idade.

É válido ressaltar a importância dos pais se sentirem seguros sobre as necessidades de seus filhos e entenderem que se o uso da chupeta for moderado e a retirada ocorrer dentro do prazo recomendado, é possível deixar a criança se confortar com a chupeta.