Doces e cáries: entenda qual é a relação entre eles

A cárie dentária é uma das doenças que mais prevalecem no mundo. É causada por tipos específicos de bactérias que transformam em ácido o açúcar e os carboidratos dos alimentos ingeridos. Geralmente, as cáries são pequenas, mas com o passar do tempo elas aumentam de tamanho e causam vários problemas dentários.

De acordo com o Comitê Educativo da Uniodonto Belém, esses ácidos retiram os sais minerais do esmalte que cobre a coroa do dente.

O açúcar, especialmente o refinado, é o principal causador da cárie dental. Isso porque a sacarose, que é um composto do açúcar, contribui para a fermentação bacteriana, que produz o ácido lático e corrói a superfície do dente, gerando a cárie.

O Comitê Educativo da Uniodonto ressalta que as cáries podem causar fortes dores, mau hálito e perda dental. Além disso, as bactérias relacionadas à cárie podem cair na corrente sanguínea e ocasionar infecções no coração cardíacas e até atingir o tecido nervoso, causando problemas no cérebro.

Prevenção

Uma maneira de prevenir a cárie é reduzir a quantidade de resto de alimentos e bactérias na boca, escovando os dentes corretamente e passando fio dental diariamente.

Também é recomendado usar enxaguante antibacteriano para reduzir o número das bactérias causadoras de cárie. É válido ressalta que o enxaguante não substitui a higienização com a escova e o fio dental.

Em caso de suspeita de cárie, é importante realizar consulta com um dentista.