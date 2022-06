Sampleados especial de São João relembra as tradições de quadrilha e cordões de pássaro da Amazônia

Aventura, fantasia, romance e música marcam o São João na Amazônia, contado pelo Sampleados, especial que homenageia a quadra junina. O novo filme musical da Platô Produções será pré-lançado nesta quinta-feira (16), às 19h, na Estação Cultural de Icoaraci, na rua Padre Júlio Maria, no bairro do Cruzeiro. O evento é aberto ao público e a produção promete retratar os Cordões de Pássaros Juninos, quadrilhas, boi bumbá do Arraial do Pavulagem, mostrando a tradição em diferentes cenários e, em formatos culturais, próprios do Estado do Pará.

A edição apresenta as participações especiais dos artistas Eloi Iglesias, Jeff Moraes, Naieme, Nicinha e Suelene - com Joba formam a banda Warilou -; Leticia Moura, Pedro Paixão e Sandrinha. E também os selecionados nas audições em Icoaraci: Raimundo Nonato, Luan Branche e a dupla Ney&Ra. As quadrilhas participantes são: Brasileirinha, Explosão Junina e Pé de Moleque; Grupo de dança: Trilhas da Amazônia, Arraial do Pavulagem e Pássaros Tucano, Colibri e outros. O projeto é patrocinado pela Equatorial Energia por meio da Lei de Incentivo Semear, Fundação Cultural do Pará, Governo do Estado do Pará.

A gravação reuniu artistas como Eloi Iglesias e Nicinha e Suelene da banda Warilou. (Reprodução / Luciana Nahum)

Leo Platô, diretor geral do Sampleados pelos interiores, conta que a equipe fez o convite a alguns artistas locais e seleção, por meio de audição, aos grupos folclóricos para este novo especial, o terceiro da produção. "Fizemos convite na internet, recebemos as pessoas na estação cultural de Icoaraci, ouvimos compositores, músicos, artistas, dançarinos, grupos folclóricos, atores e pessoas interessadas em participar das audições. De lá selecionamos balés, personagens, músicas locais para inserir nos episódios", disse relembrando como o projeto começou.

O especial Sampleados de São João é um curta musical de 13 minutos, dividido em três capítulos, com gravações entre Outeiro e Icoaraci, conta Leo. Pensando no resgate da cultura e aproveitando o potencial da cena cultural da região, o diretor acredita que o público irá se envolver com o São João Amazônico. "A cena artística de Icoaraci é muito grande pela quantidade de grupos de dança e pelo celeiro cultural que representa. O filme de São João foi uma forma de visibilizar esse movimento artístico, que existe na localidade e dar protagonismo para manifestações culturais, que não tem espaço na mídia atual", comentou.

Questionado sobre o que o público pode esperar da trama, Leo diz que o filme irá resgatar memorias da infância, e criar novas lembranças visuais das manifestação culturais, que são ricas na região. "O Arraial na ilha, com os pássaros juninos, arraial da Pavulagem e toda beleza dos grupos de dança. O arraial na rua mostra o romance da estudante com o marinheiro, na biblioteca, na orla e na festa de rua da Vila Sorriso. O arraial na cidade mostra a vida de uma Miss Caipira que termina na Estação Cultural de Icoaraci, em um casamento na roça pra ninguém mais esquecer como é o São João', destacou.

Após o pré-lançamento, com direito a "red carpet" - tapete vermelho, inspirado nas premiações de Hollywood -, os episódios serão liberados ao público uma vez na semana. "O evento de pré-lançamento em Icoaraci vai dar para os participantes a oportunidade de se ver representados na tela. Com o tapete vermelho, a comunidade vai se sentir Hollywood, e vai curtir uma noite de exibição com direito a quadrilha, pipoca e mingau. Após isso, sábado (18) o capitulo 1º capítulo vai estar no ar, segunda (20) o capitulo 2, e sexta (24) o capitulo 3 no ar", finalizou.

Produções valorizam o estado do Pará

A Platô produções começou em 2015 a exibir a web série "Sampleados" e, desde então, já gravou duas temporadas - a segunda em 2019. Em termos de especiais, o primeiro foi gravado em 2016, no Ver-O-Peso, o segundo no Marajó, exibido no começo de 2022. A edição especial de São João, é a terceira produção especial do Sampleados.

Leo revela que os filmes dialogam, pois, quando foram gravar no Marajó, atravessando a baía, o primeiro contato para entrar ou sair de Belém, é por Icoaraci, relembrou. "Nosso último filme foi em Soure, ilha de Marajó. Atravessando a baía, o primeiro contato é com Icoaraci! a entrada oficial para chegar em Belém", observou.

Com a produção mais recente, o diretor espera alcançar os fazedores de cultura do Pará, quem vive em função dessas tradições e o público que aprecia a quadra junina. "Existe um universo de pessoas que tem o São João, a dança e a cultura no coração e na função de vida. Isso merece ser evidenciado, assim como o trabalho das guardiãs dos pássaros juninos. Esperamos que seja um abraço para todo mundo e um bom exemplo de como montar uma festa de São João pro futuro!", concluiu.

Serviço:

Pré-lançamento dos novos episódios dos Sampleados especial São João

Data: 16/06/2022

Hora: 19h

Local: Estação Cultural de Icoaraci, R. Padre Júlio Maria, 937-995 – Cruzeiro

Evento aberto ao público.

Onde assistir: Youtube TV Platô

Lançamento dos episódios: um por semana. 1º Capítulo, Sábado (18); 2º Capítulo, Segunda (20); 3º Capítulo, Sexta (24).